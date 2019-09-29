Sivaslılardan Karamollaoğlu'na tepki

Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Sivas Platformu tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Karamollaoğlu, selamlama konuşması yapmak için kürsüye çıktı. Bu sırada bir grup ıslıklar ve alkışlarla Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine Karamollaoğlu, "Ben bekleyeceğim. Ben bu arkadaşların Sivas'ı temsil etmediklerini biliyorum. Bu arkadaşlarımızın bizim ne yazık ki Sivaslının özünde olan nezaketi kaybetmişler. Sizler bu şekilde davranabilirsiniz. Ancak, ben biliyorum ki siz Sivas'ı temsil etmiyorsunuz." diye konuştu.

Tepkilerin artarak devam etmesi üzerine MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, vatandaşları sükunete davet ederek, Karamollaoğlu'nun konuşmasına müsaade edilmesini istedi.

Tepki gösteren grup kürsü önüne doğru yaklaştı. Bu sırada güvenlik görevlileri Karamollaoğlu'nun etrafını sardı.

Daha sonra Karamollaoğlu, güvenlik görevlilerinin arasından kürsüden inerek alandan ayrıldı.

Karamollaoğlu'nun ayrılmasının ardından okunan İstiklal Marşı'na gruptakiler de eşlik etti.

Ortamın sakinleşmesinin ardından konuşan Özyürek, "Sizden bir istirhamım var. Bu bayrağı, bu vatanı seven, Türk milletine sevdalı olan, Sivaslılardan bir şey istiyorum. Her şey bitti. Sivaslılar gereğini yapar. Bayrağını, vatanını, Türk milletini sever. Ezanı ve bayrağı için canını verir. O yüzden şimdi Sivaslılara yakışanı yapalım. Artık olumlu veya olumsuz şeyleri unutup kaldığımız yerden devam edelim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra etkinlik devam etti.

(AA)