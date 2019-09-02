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02 Eylül 2019 Pazartesi 21:46:31 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 22:14:02

Sivas Valiliği tarafından hazırlanan '4 Eylül Marşı' büyük ilgi gördü

Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümü dolayısıyla Sivas Valiliği tarafından hazırlanan '4 Eylül Marşı' büyük ilgi gördü. Klipte, kongrenin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne ait görüntülere de yer verildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından sözleri yazılan "4 Eylül" marşı, Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli müzik öğretmeni Muhammed Hasan Dağdeviren besteledi.

Marş için çekilen klipte, kongre gününe ve yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne ait görüntülere de yer verildi.

 

 

SİVAS VALİLİĞİ TEŞEKKÜR ETTİ

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstemeyiz Manda, İstemeyiz Zindan...  Türk Milleti Ruhunda Taşır Hür Kan... Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümüne özel olarak hazırladığımız #4Eylül Marşımızı ulusala taşıyan @trthaber 'e teşekkür ediyoruz." dedi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı için bestelenen "4 Eylül" marşının sözleri şöyle:

"Atatürk ülkeye gönlünü verdi,

Bağımsızlığa ilk adım dedi,

Hürriyet için Sivas'a geldi,

Özgür millet, Türkiyem dedi,

İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,

Türk milleti ruhunda taşır hür kan.

 

Anadolu'nun mert Sivas'ı,

Yiğit doludur dört bir yanı,

Yüz sekiz gün başımızın tacı,

Atatürk'e kucağını açtı,

İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,

Türk milleti ruhunda taşır hür kan.

 

Sivaslı yardımsever, şehri emin,

Kadınlar cepheye verdi ziynetin,

Milli Mücadele'de varız her an,

Yaşlısı, genci vatana kurban,

İstemeyiz manda, istemeyiz zindan

Türk milleti ruhunda taşır hür kan.

 

Bu millet olmaz asla melül,

Öldüğü zaman Hakk'a yürür,

O zaman ya istiklal ya ölüm,

Yeniden diriliş 4 Eylül."

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