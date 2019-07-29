29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:31:10 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:32:37
Sivas’ta özel harekat polislerini taşıyan servis kamyonla çarpıştı
Sivas’ta kamyon ve polis özel harekat polislerini taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü özel harekat polisi olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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