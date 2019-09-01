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01 Eylül 2019 Pazar 16:59:54 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 17:01:02

Şişli’de İran uyruklu uyuşturucu satıcısının evi uyuşturucu imalathanesi çıktı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında şüphelendiği kişiyi on gün önce yolda durdurdu. Şüpheli H.K.’nın kaba aramasında üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışma kapsamında Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekip, İnönü Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurduğu H. K.'nın kaba üst aramasında 1 fişek içime hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli H. K.'ya sorguda polis uyuşturucu maddeyi kimden aldığını sorduğunda, uyuşturucu maddeyi aldığı kişinin ismini bilmediğini ama aldığı yeri ve şahsı gösterebileceğini belirtti. Polis, şüpheli H.K.'nın uyuşturucu maddeyi aldığı kişiyi aramasını ve tekrar madde almak istediğini söylemesini istedi.

POLİS, UYUŞTURUCU SATICISINI SATARKEN YAKALADI

Bunun üzerine şüpheli H.K., uyuşturucu maddeyi aldığı kişiyi arayarak uyuşturucu madde almak istediğini belirtti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, İran uyruklu olduğu öğrenilen uyuşturucu satıcısı şüpheli A. A., uyuşturucu alıcısı şüpheli H. K. ile buluşmak için mekana geldiğinde operasyon yaptı. Etkisiz hale getirilen uyuşturucu satıcısı şüpheli A. A.'nın kaba üst aramasında satmak için getirdiği uyuşturucu madde bulundu.

EV ARAMASINDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu satıcısı şüphelisi A.A. ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 3510 lira para, 1094.43 gr. metafetamin olduğu düşünülen uyuşturucu madde ve uyuşturucu tartısında kullanılan bir tane hassas terazi ele geçirildi.

EV UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI

Ayrıca uyuşturucu imalathanesi olduğu anlaşılan ikametteki aramada uyuşturucu madde imalatı yapmak için kullanıldığı düşünülen 3.099 gr. ham madde, 108.17 gr afyon sakızı, 19 litrelik su bidonu içerisinde bulunan tartıldığında 15 kg. olan mor renkli damıtma düzeneği de bulundu. İkametgâhta bir tane sahte ikamet izin kartı ele geçirildi.

İRAN UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

Gerekli işlemleri yapıldıktan sonra Feriköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şüphelilerden alıcı şüpheli H.K. hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Kullanmaktan" işlem yapıldı ve savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İran uyruklu Abbas Azadian'a "Uyuşturucu Madde Ticaretinden" işlem yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Maltepe Cezaevine teslim edildi

(Sabah)

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