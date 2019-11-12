Şişli Belediyesi'nden 100 TL sermayeli egzozcuya 600 bin TL'lik ihale

Şişli Belediyesi, etkinliklerde kullanmak üzere Türk bayrağı alımı yapmak için harekete geçti. Ancak söz konusu alım, ihale ilanına çıkılıp farklı firmalardan teklif alınması suretiyle rekabetin oluştuğu bir ortamda değil 'çağırma usulü' gerçekleşti.

Varujan Sarı isimli şahsa ait şirkete 7 kalem Türk bayrağı alım işi 289.160,00 TL karşılığında verildi. Tek teklif ve tek katılanın olduğu o ihale kapsamında, hemen sözleşme imzalandı.



Şirket adresi olarak Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir egzoz dükkanının gösterildiği o şirket, ticaret sicil kayıtlarına göre yalnızca 100 TL sermayeye sahip.



Aynı şahsa ait şirketin, daha önce de Şişli Belediyesi'nden 'çağırma usulü' ihale aldığı belirlendi. Türk bayrağının yanı sıra, çikolata ve masa alımı konusunda da şirkete toplam 600 bin TL'den fazla ihale verildi.

Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması

(Yeni Şafak)