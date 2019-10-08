Mesajda, “Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen ABD güçleri, sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı.

DEAŞ TEHDİDİNE SARILDI

Sırtımızdan bıçaklandık. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan örgütün ismini kullandığı SDG de bir yazılı açıklama yaptı. ABD'nin sözünü tutmadığının vurgulandığı açıklamada, bunun DEAŞ'la mücadeleye “büyük olumsuz” etki yapacağı iddia edildi.