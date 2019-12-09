Şırnak'ta şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu
Şırnak İdil Pisikayası Tepesi'nde EYP'nin imhası sonucunda 2 askerimiz şehit oldu. Şehit askerlerden biri Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, diğeri ise Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.
2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Şehit askerlerden biri Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, diğeri ise Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar.
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