Şırnak'ta PKK'ya üst düzey darbe
TSK ve MİT’in ortak düzenlediği operasyonda, örgütün sözde Cudi ve Silopi sorumluları etkisiz hale getirildi.
Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nca terör örgütü PKK’ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. Silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen üç teröristten birinin PKK/KCK'nın sözde Cudi grubu sorumlusu “Andok” kod adlı Mahmut Taş, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu “Adil” kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- YPG/PKK'lıların yürüyüşüne tepki gösteren fransız kadından mesaj var
- Gri kategoride yer alan Nirvana kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı
- Amerikan VOA televizyonundan algı operasyonu! Ersoy Dede tepki gösterdi: Türkiye ile ne alakası var?
- Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA'larla vuruldu
- Rezilliğe doymayan bir Kılıçdaroğlu klasiği daha! Yalanı yine elinde patladı