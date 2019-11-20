Şırnak'ta PKK'ya üst düzey darbe

Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nca terör örgütü PKK’ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. Silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen üç teröristten birinin PKK/KCK'nın sözde Cudi grubu sorumlusu “Andok” kod adlı Mahmut Taş, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu “Adil” kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.