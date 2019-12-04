04 Aralık 2019 Çarşamba 10:29:15 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 11:17:24
Şırnak Gabar Dağı bölgesinde operasyon: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde,İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. "
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
(DHA)
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