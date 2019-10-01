Şırnak eski TEM Müdürü, terör örgütü PKK’nın planını deşifre etti: Öncelikli hedefleri ise İstanbul ve büyükşehirler!

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Yörünge Dergisi’nin Eylül sayısında terör örgütü PKK hakkında önemli bilgiler veren Şırnak eski TEM Müdürü Murat Dinçer, terör örgütünün önümüzdeki günlerde değişik taktiklerle şiddet olaylarına devam edeceği uyarısında bulundu.

“PKK neydi, ne oldu, ne olacak?” başlıklı yazısında örgütün tarihi hakkında konuşan Murat Dinçer,” 1970’lerde Abdullah Öcalan isimli şahıs ve birkaç arkadaşı tarafından kurulan; ülkemizin doğusu ile İran, Irak ve Suriye ülkelerinin bir kısmını da içine alacak şekilde “Bağımsız Birleşik Kürdistan” kurmayı hedefleyen ve bu hedefine “silahlı mücadeleyle” ulaşacağını açıklayan bir terör örgütüdür.

Dünya tarihine en kanlı terör örgütü olarak geçen PKK, zaman içerisinde ana hedefi olan “Kürdistan” hayalinden vazgeçtiğini ve hatta silahlı mücadeleyi bıraktığını açıklamış olsa da bunun gerçek olmadığını yakın tarih bizlere gösterdi. Adını, ideolojisini, faaliyet alanını, taktiğini, sembollerini değiştirse de değişmeyen tek şey PKK’nın “Bağımsız Birleşik Kürdistan” hayali oldu.” Ifadelerine yer verdi.

1984 yılı itibariyle terör örgütü PKK’nın eylem şekillerinin değiştiğini belirten Murat Dinçer, örgütün karışmış olduğu suçları ise şöyle sıraladı, “Suikast, adam kaçırma, yol kesme, mayın döşeme, meskun mahallere el yapımı patlayıcı tuzaklama, kitle katliamı, canlı bomba, bombalı paket, araçlı bomba, okul basma, işkence uygulama.”

“TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ UYKUYA YATIRILDI”

Eski TEM Müdürü Dinçer, terör örgütü DEAŞ’ın şimdilik kurucu akılları tarafından uykuya yatırıldığını belirterek, “Artık PYD/YPG’ye gerek kalmadı haydi herkes kendi köyüne” derken karşımıza 50-60 bin sayılarına ulaşan, modern dünyanın konvansiyonel savaş gereçleriyle donatılan, kendisine Suriye’de bir devletçik kurma hayallerini üst amaç, Batı’nın Suriye’de çıkarlarına tehdit gördüğü her oluşuma karşı durmayı alt amaç belirleyen mini bir paralı terör birliği çıktı.” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, HİÇBİR ŞİDDET TAKTİĞİNDEN VAZGEÇMEMİŞTİR”

“Terör örgütü PKK, kurulduğu günden bu yana uyguladığı hiçbir şiddet taktiğinden vazgeçmemiştir. Bir sure uygulamaz, askıya alır ancak vazgeçmez.” Sözlerine yer veren Dinçer, sözlerini, “Başta kırda başlayan sözde gerilla tarzı yapılanmasını, 2015 yılı itibariyle sözde şehir gerillası tarzına çevirmeye çalışan PKK için bu eylem tarzı bitti demek kör bir iyi niyetlilik olur. Canlı bomba eylemlerinden, araç bomba eylemlerine, kitlesel halk hareketlerinden suikatlere uzanan bir şiddet sarmalından beslenen PKK önümüzdeki günlerde değişik taktiklerle şiddet karnesine yeni olaylar ekleyecektir.” şeklinde sürdürdü.

“PKK’NIN KANDİL EKSENLİ KIR PAYILANMASI BİTME NOKTASINDA”

“PKK’nın Kandil eksenli kır yapılanması artık bitme noktasında. Ülkemiz içindeki dağlardan neredeyse silindiler. Bunda gelişen teknolojiye ayak uyduran milli ve yerli sermayeyle üretilen İHA ve SİHA’ların katkısı oldukça fazla.

Öte yandan silahlı kuvvetler ve polis içinde FETÖ mensupları temizlenmeye devam ediyor. İlk reaksiyon olarak istihbarat ve terörle mücadele birimlerinden temizlenen FETÖ militanları yerine göreve gelenler tüm dünyaya parmak ısırtacak operasyonların altına imza atıyorlar.

Devletin terörle mücadeleyle görevli birimleri arasında müthiş bir uyum söz konusu haliyle bu da sahaya olumlu yansıyor. Son otuz yıldır duyduğumuz “köşeye sıkıştılar“ lafı bu sefer doğru. Bitiyorlar. Ancak biten PKK’nın Kandil eksenli kır yapılanması. Ülke içindeki legal platform aynı gazla devam ediyor. PKK eski deneyimlerinden hareketle şehir içlerinden açıktan denediği eylem çizgisini farklı bir yapıya kaydırıyor. Örgüt içi muhalafet edebilecek eski teröristlerin hemen hepsi Bayık, Kalkan ve Karayılan üçlüsü tarafından etkisizleştirildi.”

“SURİYE’DEKİ ATÖLYELERDE İMAL EDİLMİŞ SİHA VE İHA’LARA DİKKAT”

Terör örgütünün drone kullanarak saldırı düzenleyebileceği ihtimali üzerinde duran Dinçer, “Örgütün elinde batılı sahipleri tarafından verilmiş bir noktadan onlarca patlayıcı yüklü mini dronu kontrol edebilecek mekanizmalar olduğuna dair bilgiler geliyor. Yakın tarihlerde Irak’ın kuzeyi veya Suriye’deki atölyelerde imal edilmiş el yapımı İHA ve SİHA’ları duyarsak şaşırmayın.” sözlerine yer verdi.

“ÖNCELİKLİ HEDEFLER İSTANBUL VE BÜYÜK ŞEHİRLER”

“Şehirlere sızacak olan PKK bunun gerekliliğini ve etkinliğini yine şiddetle anlatmak isteyecektir. Böyle olmamasını ve hain planlarının gerçekleşmeden Devlet tarafından önlenmesini temenni ediyoruz. Şehir denelemeleri çukur/barikat ekseninde başarısız olan ve güdük kalan PKK yeni bir takım taktik ve stratejilerle şehirlere yuvalanıyor. Öncelikli hedefler İstanbul başta olmak üzere büyük şehirler.

Şehirlerde hücre yapılanmasını öngören PKK, daha önce örgütten veya herhangi bir suçtan kaydı olmayan, her yere rahatlıkla girip çıkabilecek, değişik maske ve lejantarla kamufle olabilecek sansasyonel eylem kabiliyeti olan kişileri seçti. Bunlar keşfe karşı koyma, takipten kurtulma gibi istihbarat konularında eğitildiği gibi sabotaj, suikast, bombalama gibi konularda da eğitildi. Öte yandan şehirlerde, FETÖ’den ihraç, hapishane eskisi, eski polis ve askerlerinde içinde bulunduğu gruplardan destek almaları da söz konusu. Nümayişe dönüşen muhtemel bir provokasyonda bunları kalabalıkların içinde görmemiz mümkün. Örgüt bu yeni şehir eşkiyalarını legal yapılarının yanında dahi görmek istemiyor. Mutlak bir disiplin ve gizlilik söz konusu.”