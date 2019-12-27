27 Aralık 2019 Cuma 15:09:29 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 15:18:22
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
Sinop'ta jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gerze ve il merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan iki araçta arama yapıldı.
Aramada ruhsatsız iki tabanca, bir kilogram esrar ve 26 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Araçlarda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
AA
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