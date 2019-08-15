Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu

Alınan bilgiye göre, İskele Meydanı'ndan aldığı yolcularla tura çıkan 15 metre uzunluğundaki bir gezi teknesi, Adabaşı mevkisinde kıyıya yakın bir bölgede karaya oturdu.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Tekne personeli ve yolcular bölgede bulunan küçük balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.

Ekiplerce tekneyi oturduğu yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.

AA