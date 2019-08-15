15 Ağustos 2019 Perşembe 16:05:06 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:08:49
Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu
Sinop'ta tura çıkan bir gezi teknesi karaya oturdu. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İskele Meydanı'ndan aldığı yolcularla tura çıkan 15 metre uzunluğundaki bir gezi teknesi, Adabaşı mevkisinde kıyıya yakın bir bölgede karaya oturdu.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Tekne personeli ve yolcular bölgede bulunan küçük balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.
Ekiplerce tekneyi oturduğu yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.
AA
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