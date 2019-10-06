  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sınırdan son görüntü Sınırdan son görüntü
Sınırda yeni mevziler kazıldı, tank ve obüslerin namluları Tel Abyad’a çevrildi Sınırda yeni mevziler kazıldı, tank ve obüslerin namluları Tel Abyad’a çevrildi
Sokak ortasında evire çevire dövdüler Sokak ortasında evire çevire dövdüler
Bankalardan tarihi ağustos ayı karı Bankalardan tarihi ağustos ayı karı
Kalbi duran çocuğu hayata döndürmek için zamanla yarıştılar ama olmadı Kalbi duran çocuğu hayata döndürmek için zamanla yarıştılar ama olmadı
Almanya İçişleri Bakanı'ndan Türkiye ile iş birliğini güçlendirme mesajı Almanya İçişleri Bakanı'ndan Türkiye ile iş birliğini güçlendirme mesajı
Diyarbakır anneleri 34 gündür çocukları için bekliyor Diyarbakır anneleri 34 gündür çocukları için bekliyor
'SEDA' ilk ihracat görevine hazır 'SEDA' ilk ihracat görevine hazır
Mersin'de Ürdünlü çocuğa ölümcül tokat! Mersin'de Ürdünlü çocuğa ölümcül tokat!
Ben Arfa Mustafa Denizli'nin öğrencisi oluyor Ben Arfa Mustafa Denizli'nin öğrencisi oluyor
İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar "Dine hakaret" ve "Ahlaksızlığı teşvik" suçundan tutuklandı İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar "Dine hakaret" ve "Ahlaksızlığı teşvik" suçundan tutuklandı
8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa vahşice tokat atıp yere seren alçak gözaltında 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa vahşice tokat atıp yere seren alçak gözaltında
Beşiktaş'ta flaş Elneny gelişmesi yaşanıyor Beşiktaş'ta flaş Elneny gelişmesi yaşanıyor
İtfaiye eri olmak için 38 kilo verdi İtfaiye eri olmak için 38 kilo verdi
Vedat Muriqi'nin performansı herkesi şaşırttı Vedat Muriqi'nin performansı herkesi şaşırttı
Valbuena: 'Buna gerçekten ihtiyacım vardı' Valbuena: 'Buna gerçekten ihtiyacım vardı'
'Bu park, Japonya'daymış hissi uyandırıyor' 'Bu park, Japonya'daymış hissi uyandırıyor'
Hollanda'nın resmi adı Netherlands oldu Hollanda'nın resmi adı Netherlands oldu
Mustafa Armağan'ın acı günü Mustafa Armağan'ın acı günü
Turistlerin Ordu'daki gözde mekanı: Boztepe Turistlerin Ordu'daki gözde mekanı: Boztepe
Pendik'te merdiven altı kahve ve deterjan operasyonu Pendik'te merdiven altı kahve ve deterjan operasyonu
Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma
Korkunç! Emekli öğretmen bu halde bulundu Korkunç! Emekli öğretmen bu halde bulundu
İstanbul'un göbeğinde çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma İstanbul'un göbeğinde çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ekim 2019 Pazar 16:06:10 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 16:08:01

Sınırda yeni mevziler kazıldı, tank ve obüslerin namluları Tel Abyad’a çevrildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad’a çevrili olduğu görüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü PYD/PKK’nin kontrolündeki Tel Abyad’a çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ