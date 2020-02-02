02 Şubat 2020 Pazar 20:46:29 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 21:36:52
Sınıra obüs sevkiyatı! Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacaklar
Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden Suriye sınırına sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lar, İslahiye'ye ulaştı. Obüslerden oluşan konvoy, çevre yolundan Hatay yönüne doğru gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.
(DHA)
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