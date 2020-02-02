02 Şubat 2020 Pazar 22:35:35 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 22:37:04
Sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kırıkhan ilçesine geldi.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Elazığ depreminde esrarengiz ışık! İş yeri kamerasına yansıyan görüntünün gizemi çözüldü
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika Elazığ açıklaması
- Yaz tatili süresi kısalacak mı? Yaz tatili süresi ne zaman kısalacak?
- Kredi kartından yapılan 16 bin TL'lik fatura ödemesini görünce şok oldu
- Türkiye'nin ilk bitki fabrikası kuruldu! Spekülatif fiyata artık son