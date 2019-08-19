19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:42:03 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43:06
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(AA)
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