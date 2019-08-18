18 Ağustos 2019 Pazar 22:12:09 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 22:38:23
Sınıra komando sevkiyatında zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan "adli yıl açılış töreni" eleştirilerine yanıt
- Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama!
- İstanbul'u sel götürdü, Ekrem İmamoğlu 24 saat sonra ortaya çıktı! Sel mağduru vatandaş sordu: Neredesiniz Başkanım
- Kuzey Irak'a hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
- Bombalanan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü millet bahçesine dönüşüyor