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18 Ağustos 2019 Pazar 22:12:09 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 22:38:23

Sınıra komando sevkiyatında zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Kırıkhan ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(AA)

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