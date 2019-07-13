Sınır birliklerinde izinler iptal

Suriye’nin Afrin ilçesini, Zeytin Dalı Harekâtı'yla PKK/YPG’li teröristlerden temizleyen Türkiye, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarına yönelik olası bir operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgede güvenliği sağlamak için, son günlerde Suriye sınırına askeri sevkıyatları hızlandırdı. Sevkıyatlar dün de devam etti.

TAKVİYELER SÜRÜYOR

Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis'e gönderilen tank, personel taşıyıcı araçlar ve mühimmat yüklü TIR’lardan oluşan askeri konvoy, Elbeyli ilçesinden Şanlıurfa istikametine hareket etti. Konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

3 AYLIĞINA DURDURULDU

Terör örgütüne yönelik olası bir operasyon için emir bekleyen TSK’da dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. TSK, Doğu ve Güneydoğu'daki birliklerde, izinleri ve tayinleri 3 aylığına durdurdu. Bu durum, operasyonun kısa bir süre sonra başlayabileceği şeklinde yorumlandı.

PENÇE'DE 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik, Pençe Harekâtı’yla koordineli hava harekâtı düzenlendi. Harekâtta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece 27 Mayıs’tan bu yana Pençe Harekâtı kapsamında öldürülen terörist sayısı 73 oldu.