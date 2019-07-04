Sinem Uslu kimdir, kaç yaşında? Mustafa Uslu kimdir, ne iş yapıyor? soruları tüm 2. Sayfa izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bugün Kanal D'nin en çok izlenen programı Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa'ya konuk olan Sinem Uslu hakkında internet aramaları arttı. Propgrama katılmasının ardından gündem konusu olan Sinem Uslu'nun hayatı ve eşi merak konusu oldu. Sinem Uslu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm bilinmeyenleri ile Sinem Uslu ve eşi Mustafa Uslu....

SİNEM USLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sinem Öztürk, 9 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Gözde Sinem Öztürk'dür. Aslen Mudurnuludur. Babasının adı Namık Öztürk'dür. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sinema-TV Bölümünden mezun oldu. Sinem Öztürk, 2007 - 2011 yılları arasında Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı "Arka Sıradakiler" adlı dizide Gamze karakterini canlandırdı.2012 - 2013 yıllarında "Huzur Sokağı" adlı dizide Selin Demiratar, Kutsi, Güven Hokna, Gökhan Mete, Yeşim Salkım, Paşhan Yılmazel, Hakan Eratik, Fatma Karanfil ile birlikte rol aldı.

2013 yılında mimariden modaya, iç dekorasyondan geleneksel sanatlara kadar tasarım dünyasından haberlerin yer aldığı "Fikir Atölyesi" programında TRT Türk'te sunuculuk yaptı.

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Öztürk, ikiz bebeklerini 11 Mart'ta dünyaya getirmişti.

Yönetmen :

2011 - Yeniden Başla (TV Dizisi)

Oyuncu :

2015 - Kiralık Aşk (Yasemin) (TV Dizisi)

2014 - Yusuf ve Yusuf (Sinema Filmi)

2014 - Hayat Yolunda (Dr. Melis Saka) (TV Dizisi)

2012 - 2014 - Huzur Sokağı (Şükran) (TV Dizisi)

2011 - Papaz Kimde (Eda) (Sinema Filmi)

2010 - Uçan Melekler (Eda) (Sinema Filmi)

2010 - Arka Sokaklar 5. Sezon (Gamze) (TV Dizisi)

2010 - Dersimiz Atatürk (Öğretmen) (Sinema Filmi)

2009 - Uygun Adım Aşk (Gamze) (TV Dizisi)

2007 - Duvar (İklim) (TV Dizisi)

2007 - Ayak Altında (Belgin) (Kısa Film)

2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (Gamze) (TV Dizisi)

2006 - Aşk Ruleti (Kısa Film)

2006 - Aloya (Emine) (TV Dizisi)

2004 - Beyaza Boyanmış Siyah Kelimeler (kısa film )

Sanat Ekibi :

2007 - Sözün Bittiği Yer (Kostüm Ekibi) (Sinema Filmi)

MUSTAFA USLU KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Mustafa Uslu, 1962 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Melek Uslu’dur. Askeri Okuldan mezun olduktan sonra 8 sene Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı.

Mustafa Uslu; Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Burak Kut, Özcan Deniz, Sezen Aksu, Hande Yener, Bengü, Demet Akalın, Ferhat Göçer, Berksan Özer, Betül Demir, Gökhan Özen gibi sanatçıların Kliplerinin Yönetmenliğini yaptı.

Mustafa Uslu, 2000 senesinde kurduğu dijital sanatlar prodüksyon şirketinin sahibidir. Bünyesinde beş'i Türk, 3'ü yabancı yönetmen bulundurmaktadır. Aynı zamanda 18 tane salonu olan bir sinema işletmecisidir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 8 yıl boyunca bilirkişilik yapmıştır.

Mustafa Uslu, bir güzellik yarışmasında 1999 yılı ikincisi olan mimar Öznur Dursun ile evli idi. Bu evlilikten iki çocuğu vardır. 2016 yılında boşandılar.

Mustafa Uslu, 24 Mayıs 2016 tarihinde dizi oyuncusu Sinem Öztürk ile evlendi. 2019 Mart ayında Mustafa ile Kemal adlarında ikiz oğulları oldu.

2017 yılında Ayla: The Daughter of War filminin yapımcılığını üstlendi. yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi "Ayla: The Daughter of War" da Astsb. Süleyman'ın gençliğini İsmail Hacıoğlu canlandırırken yaşlılık halini Çetin Tekindor canlandırmıştır. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde diğer rollerde ise Taner Birsel, Ali Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Kim Seol, Kyung-jin Lee gibi oyuncular rol aldı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

2018 yılında yapımcılığını yaptığı, Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı Müslüm adlı Sinema filminin yönetmenliğini Can Ulkay ve Hakan Kırvavaç (Ketche)’nin yaptı, senaryosunu Hakan Günday yazdı. Timuçin Esen’in Müslüm Gürses’i canlandırdığı filmde, Muhterem Nur'ı Zerrin Tekindor, Müslüm Gürses'in babasını ise Turgut Tunçalp canlandırdı.

2019 Ocak ayında vizyona giren, İlyas Bazna'nın hikâyesini anlatan, Serdar Akar'ın yönetmenliğinde ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu Çiçero adlı sinema filminin yapımcılığını üstlendi.

Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan ve Avustralya'ya savaş açan iki Türk askerinin macerasını hikâye edinen; 15 Mart 2019 tarihinde vizyona girecek olan “Türksih'i Dondurma” filminin yapımcılığını Mustafa Uslu yaparken, Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe başrollerini paylaşacak.

18 Kasım 2019 tarihinde vizyona girecek olan “Türk Herkül” adlı Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı sinema filminde Mustafa Uslu yapımcı olarak bulunacak, yönetmenliğini Hilal Saral yapacak. Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandıracak.