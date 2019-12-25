Sinan Aygün-Mansur Yavaş arasındaki rüşvet tartışmasına Başkan Erdoğan'dan ilk yorum

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile CHP eski milletvekili Sinan Aygün arasındaki rüşme skandalı AK Pari MYK Toplantısı'nda da meydanda geldi. Konu ile ilk kez konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşlerini dile getirdi

"GELŞİMELERİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Konunun kendilerinin dışında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Fakat gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Kendileri resmi yeterince ortaya koyuyor zaten. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok, bizi ilgilendiren tarafı yok" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN İTİRAZLARA HAK VERDİ: YENİDEN DÜZENLENSİN TALİMATI

Değeri 5 milyon ve üstü konutlar için uygulamaya giren binde 3 ila binde 10 oranında ek vergi ödenmesini öngören “Değerli Konut Vergisi” düzenlemesinde yeni bir adım atılıyor. MYK mensupları toplantıda söz alarak, kıymetli konut tespitindeki kriterler, öngörülen vergi, miras yoluyla vatandaşa geçen konutlara çıkarılan verginin yüksekliği ve gelir vaziyeti düşük mükelleflerin vaziyetini gündeme taşıdı. MYK mensupları, bir konutla alakalı olarak, daha detaylı olarak değerlendirme yapılması ve değer biçilmesi gerektiğini söyleyerek İstanbul’da vatandaşlara yapılan tebligatlardan örnekler verdi. MYK mensupları, “Dedesinden miras kalmış, ev eski, emekli maaşı ile geçiniyor ama konutun değeri 5 milyon liranın üstünde belirlenmiş. Vatandaş bunun vergisini ödemekte zorlanacaktır. İtirazlar, mahkemelerle beraber daha çok karışıklık çıkacak. Kamuoyunda ‘Varlık vergisi’ olarak algılandı. Kanun bu maksatla çıkarılmasa da, algı bu şekilde oluştu” görüşünü dile getirdi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, MYK mensuplarının gündeme getirdiği münakaşalar ve endişelere hak veren Erdoğan, Kıymetli Konut Vergisi uygulamasının gerekirse bir sene ertelenmesini ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılması talimatını verdi. Erdoğan, “100-150 bin vatandaşı etkileyecek deniliyordu. Ama anladığımız kadarıyla bu rakamdan daha çok insanı ilgilendiriyor. Bu konuya tekrardan eğilelim. Gerekirse uygulamayı bir sene erteleyelim. Bu süre içinde, daha derli toplu ve hakkaniyetleri düzenleme yapalım. Vatandaşın mağdur olması düşünülemez” şeklinde konuştu.