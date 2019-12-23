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23 Aralık 2019 Pazartesi 14:37:58 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 15:01:15

Sinan Aygün ile Mansur Yavaş krizinin arkasında siyasi husumet olduğu iddia edildi: Mesele kapanacak gibi durmuyor!

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'ün canlı yayında Ankara’daki Togo Kuleleri inşaatı ile ilgili açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Başsavcılığına "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek" nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Gazeteci-yazar Emin Pazarcı, "Geçmişte ikisi arasında yaşanan siyasi husumetler var. Mansur Yavaş tartışmalarında, Aygün gerekirse ben aday olurum diyor. Çok ciddi iddialar var, görevi ihmal etme söz konusu bu açıdan mesele kapanacak gibi durmuyor." açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP eski Milletvekili Sinan Aygün hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek" nedeniyle suç duyurusunda bulunmasının ardından Gazeteci-yazar Emin Pazarcı çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Sinan Aygün ve Mansur Yavaş krizinin arkasında siyasi husmetin olduğunu iddia eden Emin Pazarcı, "Çok ciddi iddialar var, görevi ihmal etme söz konusu bu açıdan mesele kapanacak gibi durmuyor" ifadelerini kullandı. 

İşte Gazeteci Emin Pazarcı'nın konuşmasından satır başları:

"MANSUR YAVAŞ HAKKINDA AĞIR CEZALI İŞLEM BAŞLATILIRSA BUNU YADIRGAMAMAK GEREKİR"

Mansur Yavaş’ın mahkemeyi engellediğine dikkat çeken Pazarcı, “Geçmişte bu konular mahkeme konusu olmuş, kararlar alınmış ve yerel mahkeme istinafta kararı onanmıştır. Mahkeme Aygün’ün inşaatında herhangi bir problemin bulunmadığına yönelik karar çıkartmış.

Daha sonra karar tekrar mahkemeye gitmiş ve yerel mahkeme ters bir karar vermiş. Burada Mansur Yavaş’ın bir engellemesi var. Yavaş’ın görevi ihmal etmesi söz konusu bu yüzden önümüzdeki günlerde kendisi hakkında ağır cezalı bir işlem başlatılırsa bunu yadırgamamak gerekir.” ifadelerini kullandı.

"BU MESELE KAPANACAK GİBİ DURMUYOR"

Yaşanan olayların arkasında siyasi azınlık olduğunu sözlerine ekleyen Emin Pazarcı şöyle konuştu:

“Önümüzdeki günlerde bu konu çok tartışılacak gibi, işin arkasında siyasi azınlık var. Geçmişte ikisi arasında yaşanan siyasi husumetlerde var. Mansur Yavaş tartışmalarında, Aygün gerekirse ben aday olurum diyor. Çok ciddi iddialar var, görevi ihmal etme söz konusu bu açıdan mesele kapanacak gibi durmuyor. Aygün’ün açıklamalarından tatmin oldum, Yavaş’ın da bu iddialara cevap vermesi gerekiyor.”

(aksam.com.tr)

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