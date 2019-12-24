Sinan Aygün: 25 milyon lira verseydim inşaatım mühürlenir miydi?

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki rüşvet tartışması büyüyerek devam ediyor. Dün gece CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına konuk olan Sinan Aygün önemli açıklamalarda bulundu.

“OKUL VE İMAR KONUSUNU AYGÜN AÇTI”

‘25 Milyon lira’ konusunun Aygün’ün yapmayı taahhüt ettiği okula dair olduğunu ve okulun ne kadara mal olabileceği konuşulurken yanındaki arkadaşı meclis üyesi Berkay Gökçınar tarafından telaffuz edildiğini de söyledi. Demir, bunun kesinlikle bir rüşvet veya benzer bir durumla alakası olmadığını da belirterek okul ve imar konusunun da Aygün tarafından açıldığını söyledi. Demir, kendilerine iftira atıldığını ve haksız yere itham edildiklerini de ekledi.

MANSUR YAVAŞ’IN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Okulun maliyetinin en fazla 7 milyon olabileceğini söyleyen Sinan Aygün de buna karşılık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir televizyon programında bu konuya dair yaptığı açıklamayı hatırlatarak, Yavaş’ın iki meclis üyesinin Sinan Aygün ile görüşmek için diğer meclis üyeleri tarafından gönderildiğini anlattığı bölümün kaydını dinletti. Daha sonra programa yine Sinan Aygün’ün anlatımlarında adı geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu katıldı.

KUŞOĞLU: NEDEN İSMİMİ KARIŞTIRIYORSUNUZ?

Kuşoğlu da Aygün’e ‘Neden benim ismimi karıştırıyorsunuz?’ diye sordu. Aygün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu konuyu konuştuğunda kendisini Kuşoğlu’na yönlendirdiğini söyledi. Kuşoğlu da Kılıçdaroğlu’nun bu konuda kendisiyle bir görüşme yapmadığını, kendisine herhangi bir bilgi vermediğini söyledi. Kuşoğlu, kendisinin Ankara dışında olduğu için Kılıçdaroğlu’nun kendisine ulaşamamış olabileceğini de sözlerine ekledi. Aygün, bunun üzerine Kuşoğlu’ndan özür diledi.