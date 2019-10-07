Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden evleniyor! Burcu Kıratlı kimdir, kaç yaşında?

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden evleniyor. aylık evliliğin ardından 6 Eylül’de boşanan çift yeniden evlenme kararı aldı. Ünlü çift, ayrılığa dayanamayıp kısa süre içinde barıştı. Tek celsede gerçekleşen boşanmanın ardından Kısa süre içinde 'aşk yeniden' diyen ikiliden Akçıl, 24 Eylül’de “Milad” notuyla bir paylaşım yaparak barıştıklarının mesajını vermişti. Konuyla ilgili bir de açıklama yapan popçu, "Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım. Hayattaki en değerli varlığım Burcu." demişti.

Bir inat uğruna boşandıklarını ve birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift, Fransa’nın başkenti Paris’te el ele görüldü. Burcu Kıratlı’ya ikinci kez evlilik teklif eden Sinan Akçıl “Evet” cevabını aldı. Haberi görenler Burcu Kıratlı hakkında araştırma yapmaya başladı. Burcu Kıratlı kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da doğru. Ünlü oyuncu ilk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu.

Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010 yılında a yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri ekranlarda olan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı.TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Aşk ve Mavi dizisinde ise, "Mavi" karakterine can verdi.