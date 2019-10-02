Miss Turkey yarışmasında heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Seçilen 20 finalist bugün podyumda olacak. Miss Turkey finalistlerinden biri olan Simay Rasimoğlu'nun boyu merak ediliyor. Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti Simay Rasimoğlu'nun boyu kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Simay Rasimoğlu hakkında merak edilenler haberimzide yer alıyor.

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer alacak. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.

SİMAY RASİMOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Simay Rasimoğlu’nun boyu 1.88 olup, 2019 Miss Turkey finalistlerinden en uzun güzel olarak kayıtlara geçti.

MİSS TURKEY 2019 NE ZAMAN?

Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması, bugün 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

Yapılan tarafından yapılan açıklamada, “Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30’da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.

MİSS TURKEY TACINI GEÇEN SENE KİMLER ALDI?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin oldu. Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.