26 Temmuz 2019 Cuma 15:56:06 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:56:57
Silopi'de yol kontrol noktasına saldırı: 2 askerimiz yaralı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasına, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 askerimiz yaralandı.
Silopi ilçesindeki Ortaköy'de bulunan askeri yol kontrol noktasına, PKK'lı teröristler saldırdı. Teröristlerin roketli ve uzun namlulu silahlarla düzenledikleri saldırıda çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyon başlatıldı.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı reformu genişletilecek
- Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş
- Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı
- Silopi'de yol kontrol noktasına saldırı: 2 askerimiz yaralı
- Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal İzmir’de yakalandı