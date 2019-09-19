19 Eylül 2019 Perşembe 11:31:20 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:32:28
Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan 4'ü kadın 6 terörist gözaltına alındı.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- PKK’lı teröristlerin HDP’li belediyelerden sorumlu olduğu belirlendi
- Reuters’tan son dakika Türkiye'ye yaptırım açıklaması
- Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 milyon 718 bin kök hint keneviri ele geçirildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Neşet Ertaş' paylaşımı
- İstanbul Valiliği duyurdu: 315 kaçak yapının yıkımı tamamlandı