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09 Şubat 2020 Pazar 19:54:10 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 20:04:55

Silopi Adliyesi'ni havaya uçuracaklardı, alçak plan suya düştü

Dün yaşanan son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Silopi ilçesi Adliyesi'nde büyük bir facia son anda önlendi. Adliyede yazı işleri müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin adliye binasına bombalı saldırı yapacağı yönündeki ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri bina içinde yaptığı aramada 4 kilo 400 gram patlayıcı yakalarken B.Ç. ile birlikte 6 zanlı daha gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasına bombalı saldırı planladığı ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri, bina içinde yapılan aramada 4 kilo 400 gram patlayıcı ele geçirildi. B.Ç. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Silopi ilçesinde dün meydana geldi. Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayan bir kişi, Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin 4 ay önce definecilik amaçlı 45 kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcıyı kendisine temin ettirdiğini ve B.Ç.'nin patlayıcıyı Silopi Adliyesi'nde yerleştirdiğini ihbar etti. E.A.'nın ihbarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri adliye binasında arama yaptı. Yapılan aramada, Silopi Adliyesi'nde bulunan bilgi işlem odasında 4 kilo 400 gram patlayıcı bulundu.

Ele geçirilen patlayıcının ardından gözaltına alınan B.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise alüminyum folyo içerisine sarılı 1 patlayıcı madde, 3 balya halinde 29 bin 805 dolar bulundu. Operasyonu genişleten terörle mücadele ekipleri, B.Ç.'nin dışında 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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