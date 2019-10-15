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15 Ekim 2019 Salı 13:36:16 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 13:38:17

Sildenafil nedir? Sildenafil sitrat nedir?

Sildenafil nedir? Sildenafil sitrat nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan hileli ürünler listesinde uygunsuzluk sebebi olarak sildenafil kullanıldığı da görüldü. Bakanlık, "Performans artırıcı enerji yüklü" diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi tespit edildiğini açıkladı. Sildenafil le ilgili aramalar yoğunlaştı. Sildenafil ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Sildenafil nedir? Sildenafil sitrat nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tarım Bakanlığı tarafından hileli ürünler ve sebepleri açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığınca taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ve hileli gıda satan toplam 618 firmanın 1211 parti ürünü içeren hileli gıda listesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılamada bazı ürünler için uygunsuzluk sebebi olarak "sildenafil" yer aldı. Bakanlık "Performans artırıcı enerji yüklü" diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından sildenafil hakkında aramalar yoğunlaştı.

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5‘in (PDE5) oral etkili, güçlü ve selektif bir inhibitörüdür. Sildenafil, bu etkisiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttIrarak, nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirir. Cinsel uyarı ile salInan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu arttırır ve siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olur. cGMP düz kas relaksasyonunu sağlar ve bu durum artmış arteryel akım ve korporal veno-oklüzyon ile sonuçlanır.

Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet. Yan etkiler doz yükseldikçe artmaktadır.

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