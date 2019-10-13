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13 Ekim 2019 Pazar 09:35:49 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 09:47:31

'Silah ambargosu' yerliliğini yüzde 70'e çıkaran Türkiye'nin savunma sanayisinin yanında devede kulak

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra şu ana kadar Türkiye'ye ambargo kararı alan ülkeler arasında Hollanda, Finlandiya, Norveç, Almanya bulunuyor. İsveç ve Fransa da ambargo hazırlığında. Ancak bu ülkelerden yapılan ithalat, yerliliğini yüzde 70'e çıkaran Türkiye'nin savunma sanayisinin yanında devede kulak kalıyor.

Türkiye, donanmadaki fırkateyn ve hücumbot türü gemilerde Hollanda'nın Thales NL firmasının ürünlerini kullanıyor. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre, Hollanda'dan 2017'de yapılan ithalat sadece 42 milyon dolardı. 2008-2017 yılları arasındaki dönemde de toplamda 266 milyon dolar ithalat yapılmıştı. Finlandiya'dan ise geçen yıl 17 milyon dolarlık ithalat yapıldı. 2018'de 128 milyon dolar silah ihracatı yapan Finlandiya, Türkiye ambargosuyla kendi gelirinden oldu. Türkiye, Finlandiya'dan zırh ve öz koruma sistemleri alıyordu. Norveç'ten ise 2018'de sadece 6 milyon euro değerinde silah sistemleri ithalatı yapıldı. 2017'de de bu rakam 12 milyon dolar seviyesindeydi. Bu üç ülkeden bazı küçük çaplı mühimmatların ithal edildiğini belirten savunma sanayi uzmanları, söz konusu durumun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonunu etkilemeyeceğini belirtiyor.

ALIM İYİCE DÜŞTÜ

Ortadoğu gibi zorlu bir coğrafyada, geçmişte savunma için silah, tank, uçak bekleyen Türkiye, son yıllarda önemli adımlar attı. Yerli savunma sanayi güçlendikçe dışarıdan silah ve mühimmat alımı da azaldı. Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Alman hükümeti 2018'de Türkiye'ye 12 milyon 900 bin euro tutarında 58 parti sevkiyat yaptı. Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışlarının hacmi 2016'da 83 milyon 900 bin euro, 2017 yılında ise 34 milyon 200 bin euro olmuştu.

YERLİLEŞME İTHALATI AZALTTI

Türkiye'nin 1990'lı yıllarda terörle mücadelede karşılaştığı en büyük sorunlardan biri başta Avrupa ülkelerinin uyguladığı silah ambargosuydu. O dönemde karaborsadan parça alımı yapmak zorunda kalan Türkiye, bugün gelinen noktada dünyanın en hızlı büyüyen silah ihracatçısı olurken aynı zamanda yerli üretimde yüzde 70'e varan oranda karşılayabilir duruma geldi.

SIPRI raporuna göre Türkiye, 2014-2018 döneminde 2009-2013 dönemine kıyasla silah ihracatını yüzde 170 artırırken, dünyada da aynı dönemde silah ticareti yüzde 7.8 artış gösterdi. Türkiye'nin savunma sanayi ithalatı ise bu dönemde yüzde 21 geriledi. Türkiye'de son dönemde savunma sanayisinde atılan adımlarla Türk ordusu yerli ve milli tabanca, tüfek, tank, İHA, SİHA, füze, radar sistemleri gibi ürünlere kavuştu. İthal edilen silahların miktarı da önemli ölçüde azaldı.

(Sabah)

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