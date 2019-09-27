New York'taki programı kapsamında Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde konuşan Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili önemli ayrıntılara değindi. Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik müttefiklik ilişkisi bulunduğunu belirten Erdoğan, “İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları yaşasak da, ortaklığımız bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Son dönemde de Türk-Amerikan ilişkilerinin ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık ancak değerli dostum Başkan Trump’la aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişim sayesinde, bu sıkıntılı süreci aşıyoruz” ifadelerini kullandı.

BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR

“Tabii bu birilerini de rahatsız ediyor veya kıskandırıyor. İki lider olarak ülkelerimiz arasında pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz” diyen Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bu pozitif gündemin en önemli unsurlarından biri de, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyeli yansıtacak düzeye ulaştırılmasıdır. Sayın Başkan'la yaptığımız görüşmede ikili ticaret hacmimiz için 100 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Enerjiden müteahhitlik hizmetlerine, turizmden tekstile, iki ülkenin nispeten üstünlük sahibi olduğu alanlarda işbirliğimizi çeşitlendirme kararı aldık. Bu hedef doğrultusunda hem iki ülke yetkilileri hem de özel sektör temsilcileri önemli çalışmalar yapıyor.”

TÜRKİYE MUAF TUTULSUN

ABD'nin Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 5'inci ve en fazla ithalat yaptığı 4'üncü ülke konumunda olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Ancak dünyayla en fazla ticaret yapan ülke olan Amerika'nın ülkemizle ticaretinin 21 milyar dolarda kalmasını biz yeterli görmüyoruz. Hükümetlerimizin ortak çabası, sizlerin desteği ve iki devlet başkanı olarak ortaya koyduğumuz güçlü iradeyle 100 milyar dolar hedefine süratle ulaşabileceğimize doğrusu ben inanıyorum. Burada öncelikle bir pürüzü gidermemiz gerekiyor. Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkeler aralarına engel koymaz. ABD'nin ülkemize karşı uygulamaya koyduğu bazı tedbirleri yeniden değerlendirmesini ve kaldırmasını istiyoruz. Ayrıca ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden de Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız.”

Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde depremle ilgili brifing aldı, ardından açıklamalarda bulundu.

DEPREM SONRASI UYARI

Yanlış açıklamalar kimseyi yanıltmasın

Erdoğan, New York dönüşü Atatürk Havalimanı'nda, Silivri merkezli depremle ilgili sosyal medyadaki iddialara itibar edilmemesini istedi.

ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu dönüşünde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili brifing alan Başkan Erdoğan, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık” dedi. Erdoğan, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay koordinesinde İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin faaliyete geçtiğini sözlerine ekledi.

AÇIKLAMALAR YANILTMASIN

Erdoğan, depremle ilgili tüm koordinasyonun ilgili bakanlık ve kurumların katımıyla bu merkezden yönetildiğine işaret ederek, şunları söyledi: “Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın, bir twit atmış, bu twitte 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu.

AFAD YAKIN TAKİPTE

Bunlar da hafif yaralı olanlar. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Bütün kaymakamlıklarımız, hepsi AFAD'ın İstanbul genelindeki bütün birimleri yakın takipte. Olaylar takip ediliyor.”

ON BİNLERCE TOPLANMA ALANI VAR

Toplanma alanlarına ilişkin bazı açıklamaların yapıldığını belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi: “İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, ve bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın sürekli olarak yayımlanmaktadır. Bunun tabii bir de sürekli güncellenmesi de söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma alanıdır ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir, onun yerine daha farklı yerde bir başka toplanma alanını da AFAD ilan edebilir. Yani bunların hepsi değişkendir.”