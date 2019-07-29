29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:14:46 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:15:40
Siirt'te 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Siirt Eruh bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
İHA
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