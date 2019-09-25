25 Eylül 2019 Çarşamba 09:36:28 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:44:26
Siirt-Şırnak hattında Kıran-3 operasyonu: 16 terörist etkisiz hale getirildi
Kıran-1 , kıran- 2, kıran-3 operasyonları başarıyla devam ediyor.Operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi
İçişleri Bakanlığınca, 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda 2'si gri listede toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kıran-1 , kıran- 2, kıran-3 operasyonları başarıyla devam ediyor.Operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi
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