SİHA'lar göz açtırmıyor! Rus yapımı Pantsir Serakip'te imha edildi

sed rejiminin en büyük destekçisi olan Rusya'nın kontrolünde bulunan noktalara tek tek başarılı ve nokta atışı operasyon düzenleyen Türk ordusunun en büyük destekçisi olan SİHA'lar Esed rejimine göz açtırmıyor. Bölgede kullandığı teknoloji gücüyle dünyanın konuştuğu Türk ordusu İHA/SİHA'larla Esed rejimine ağır yaralar vermeye devam ediyor.

SİHA'LAR PANTSİR S-1'E NEFES ALDIRMIYOR!

SİHA'ların rejim unsurlarına ait Rus yapımı 15 milyon dolarlık Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği anların yeni görüntüsünde sistemin radarının aktif olduğu görülüyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesini ve İdlib'te sahada yaşanan teknolojik gelişmeleri şaşkınlıkla izleyen dünya medyası Türk ordusuna hayran kaldı.