SİHA'lar göz açtırmıyor! Rus yapımı Pantsir Serakip'te imha edildi
Esed rejimine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Operasyonu'nda SİHA'lar rejime ağır yaralar vermeye devam ediyor. Esed rejiminin en büyük destekçisi olan Rusya'nın yapmış ürettiği ve Serakip bölgesinde konuşlandırdığı Pantsir S-1 hava savunma sistemi, Türk ordusuna ait SİHA'lar tarafından yerle bir edildi.
sed rejiminin en büyük destekçisi olan Rusya'nın kontrolünde bulunan noktalara tek tek başarılı ve nokta atışı operasyon düzenleyen Türk ordusunun en büyük destekçisi olan SİHA'lar Esed rejimine göz açtırmıyor. Bölgede kullandığı teknoloji gücüyle dünyanın konuştuğu Türk ordusu İHA/SİHA'larla Esed rejimine ağır yaralar vermeye devam ediyor.
SİHA'LAR PANTSİR S-1'E NEFES ALDIRMIYOR!
SİHA'ların rejim unsurlarına ait Rus yapımı 15 milyon dolarlık Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği anların yeni görüntüsünde sistemin radarının aktif olduğu görülüyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesini ve İdlib'te sahada yaşanan teknolojik gelişmeleri şaşkınlıkla izleyen dünya medyası Türk ordusuna hayran kaldı.
- MSB: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu
- Bakan Pekcan'dan flaş açıklama: Maske fiyatları nedeniyle 13 firmayı inceleme altına aldık
- MİT ajanını deşifre eden Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı
- Başkan Erdoğan: Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum
- Belediye birim müdüründen Başkan Erdoğan'a imdat mektubu! CHP'li belediyenin zulmünü anlattı