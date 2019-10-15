SİHA vuruyor Mehmetçik ilerliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Türkiye’nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), terör örgütlerini Fırat’ın doğusundan söküp atacağı harekâtta 6 günde 560 terörist etkisiz hale getirildi. Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü. SMO askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe merkezinde çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı.

İLK KEZ KULLANILAN SİLAHLAR

Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alındı. Kırsaldaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanlar yükseldi. Türkiye, milli savunma hamlesinin karşılığını almaya başladı. Yerli imkânlarla geliştirilen yeni silah teknolojileri Barış Pınarı Harekâtı’nda ilk kez kullanıldı. Elektronik harp sistemi KORAL, Taktik Saha Muhabere Sistemi TASMUS, kundağı motorlu namlulu alçak irtifa hava savunma silah sistemi KORKUT, 40 mm Yüksek Hızlı Akıllı Parçacıklı Bombaatar Mühimmatı ATOM ve uydu haberleşme sistemleri teröristleri göz açtırmadı. Yerli İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava aracı SİHA'lar ise teröristlerin korkulu rüyası oldu. İHA ve SİHA’lardan dolayı örgüt mensupları kafalarını inlerinden çıkarmaya korkuyor.

DÜNYAYA PARMAK ISIRTTI

Çıkanlar ise günün 24 saati adım adım havada mercek gözlerinin takibinden kaçmaya fırsat bulamıyor. YPG/PKK’nın sığınak, mevzi, silah depoları ve terör yuvalarını nokta atışıyla vuran SİHA’ların ülke güvenlik konusunda da önemli görevler üstleniyor. Mehmetçik’in karşısına çıkmaya cesaret edemeyen teröristlerin Türkiye’deki sivillere yönelik roketli ve havanlı saldırılarına geçit vermiyor. Havadaki mercek gözler, bölgedeki sivillere zarar vermeden teröristleri tam isabetle vurarak etkisiz hale getiriyor. Barış Planı Harekatı, milli savunma sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye’nin SİHA’ları başta olmak üzere bu alanda gösterdiği gelişme tüm dünyayı kıskandırıyor.

İHA'LAR TESPİT ETTİ F-16'LAR BOMBALADI



Teröristlerin yeni katliam planını İHA engelledi. Mühimmat ikmali yapan teröristler, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Suriye’de işgal ettiği ve sivillerin bulunduğu bölgelerden Şanlıurfa ve Mardin’e saldırılar gerçekleştiren YPG/PKK, bebek, kadın, yaşlı demeden masumları katlediyor. Şu ana kadar teröristlerin havan atışlarıyla 18 sivil şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı yeni görüntü, eli kanlı örgütün katliamının önlendiğini gözler önüne serdi. Tünel ağzında kamyonete mühimmat ikmali yaparken İnsansız Hava Aracı’yla (İHA) tespit edilen teröristler, düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bakanlık, görüntüyü “Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken, İHA'larımızca tespit edilerek, Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi” ifadeleriyle paylaştı.