Sığınmacıların arasına saklanan 5 PKK'lı yakalandı

Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırına giden binlerce sığınmacı sınır kapısının önünde gece gündüz bekliyor. Terör örgütü PKK şüphelileri sınırda sığınmacıların arasında saklanarak sınırdan geçmek istedi.

Edirne'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü PKK şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

Türkçe bilmiyormuş gibi davrandılar

Güvenlik güçleri, yaptıkları istihbarı çalışma ve teknik takip sonucu sığınmacıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda sığınmacı gibi hareket eden, Türkçe bilmelerine rağmen bilmiyormuş gibi davranan, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



AA