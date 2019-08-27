Sigaraya yeni zam geldi mi? Sigaraya 5 lira zam yapılacak mı? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sosyal medyada zamlı yeni sigara fiyat listesi dolaşıyor. Dün akşam ise Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara yükseldi. Sigara kullanan vatandaşlar, bu zammın doğru olup olmadığını merak ediyor. Zam gelen sigara fiyatları internet üzerinden araştırılıyor. Buna karşın British American Tobacco (BAT) Türkiye’den sigara zam haberlerine ilişkin resmi açıklama geldi. "Sigaraya yeni zam geldi mi?" sorusunun yanıtı ve yapılan açıklama haberimizde yer alıyor.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

British American Tobacco (BAT) Türkiye’nin ürettiği sigaralara eylül ayında 5 lira zam yapılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. BAT Türkiye’den yapılan açıklamada, kurumun aldığı herhangi bir zam kararı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”

AĞUSTOS SİGARA FİYATLARI YÜKSELDİ

Ağustos ayı itibariyle sigaraya yeni zam gelmişti. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu.

15 Ağustos perşembe günü itibariyle de Resmi Gazete'de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgilere göre bir paket içinde yer alan her sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıkmıştı.

Yapılan zamların paketlere yansıyıp yansımayacağı firmaların alacağı kararla belli olacak.

SİGARA KULLANMANIN ZARARLARI

1)SİGARANIN SOLUNUM SİSTEMİNE ZARARLARI

Sigara dumanındaki maddeler solunum yollarında iltihabi reaksiyonlara neden olur, bronşları tahriş eder ve enfeksiyon eğilimini arttırır. Solunum yollarının kendi kendini temizleme mekanizmasına zarar verir. Düzenli sigara içen bireylerde solunum güçlüğü, kronik öksürük ve balgam şikâyetlerine sıklıkla rastlanır. Büyüme çağını tamamlamamış gençlerin sigara içmesi normal akciğer büyümesini yavaşlatır. Aynı zamanda kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) önde gelen nedenidir. Avusturya'da KOAH'lı kişilerin %90'ı sigara içenler veya eskiden sigara içip bırakanlardan oluşmaktadır.

2) KALP DAMAR SİSTEMİNE ZARARLARI

Sigara içmek, damar sertliğinin önlenebilir en önemli nedenlerinden biridir. Sigara kan damarlarında kan akışını engelleyen zararlı plak oluşumu ve damar tıkanıklığına zemin hazırlar. Kanın oksijen içeriğini azaltır ve bu yolla tüm organların oksijenlenmesini etkiler. Sigara ayrıca kanda zararlı kolesterol olan LDL seviyelerinin artmasına neden olur ve fazla LDL yaralanan damar duvarlarına yerleşir. Bu, damarlardaki arteriosklerotik plak oluşumunu ve daralmaları kolaylaştırır.

Sonuç olarak kalp krizi, felç veya periferik arter hastalığına yakalanma oranı önemli ölçüde artar. Kalp krizi geçirme riski, sigara içenlerde içmeyenlerden yaklaşık iki kat daha fazladır.

3) SİGARANIN CİLT SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Sigara içenlerin ciltleri gri, soluk ve sağlıksız bir görünüme sahiptir. Nikotin, cilde giden kan dolaşımını zayıflatarak cilt sağlığını olumsuz yönde etkiler. Sigara dumanı ayrıca cilt hücrelerine zarar veren maddeler içerir. Sonuç olarak cilt incelir, elastikiyetini kaybeder, erkenden kırışır ve yaşlanır. Sigara içmek aynı zamanda egzama veya sivilce gibi cilt sorunlarında artışa neden olur.

4) SİGARANIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Tütün dumanında bulunan katran dişlerde sararmaya ve hoş olmayan kahverengi lekelere neden olur. Sigara içmek, ağız boşluğunu bazı bakterilerin üremesi için elverişli hale getirir. Çoğalan bakteriler ağız kokusunu ve diş çürüklerinin yanı sıra erken diş kaybına neden olabilecek diş eti hastalıklarına sebep olur. Sigara nedeniyle diş etlerine giden kan akımında azalma ve bağışıklık sisteminde baskılama da dış eti problemlerinin oluşumunu hızlandırır.

5)SİGARANIN BEYNE ZARARLARI

Sigara damar sertliğine yol açarak beyin fonksiyonunu olumsuz yönde etkiler. Sigara içenlerde inme ve beyin kanaması riski artmıştır. Sigara içenlerin, beyin damar tıkanıklığı veya beyin kanaması sonucu ölüm riskleri içmeyenlerden iki kat fazladır. Sigara içmek hafızayı zayıflatır, öğrenmeyi ve mantıklı düşünmeyi olumsuz yönde etkiler. Sigara kullananlarda depresyon ve alzheimer riski de artmıştır.

SİGARAYI BIRAKMANIN YOLLARI

Nikotinsiz ilk günü önceden belirlemek ve kendinize söz vermek sigarayı bırakmak için ilk adımı atmanızı kolaylaştıracaktır.

Size sigara içmeyi hatırlatan her şeyden uzak durarak bir adım daha ilerleyebilirsiniz.

Dikkatinizi dağıtacak yeni ve eğlenceli uğraşlar ve hobiler bu konuda size yardım edecektir.

Lezzetli içecekler yoksunluk belirtilerini azaltmada size yardım edecektir.

Sabrınız için kendinizi ödüllendirmek adımlarınızı sıklaştırabilir.

Spor yapmak mutluluk hormonu salgılatarak size güç verir.

Sağlıklı ve lezzetli içeriğe sahip bir diyetle kendinizi şımartarak stresten uzaklaşabilirsiniz.

Yoksunluk belirtilerini sağlık ve özgürlüğe açılan bir kapı gibi gören pozitif bakış açısı ilerlemenizde anahtar rol oynayacaktır.

Akupunktur gibi alternatif tıp metotlarıyla işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Her şeye rağmen kendinizi çok zor durumda hissediyorsanız son çare olarak nikotin sakızı ve bant kullanabilirsiniz.