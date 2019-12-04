Yeni sigara paketi nasıl olacak? Yeni tip sigara paketleri hangi renk olacak?

  • Bist 100
    107269
  • Dolar
    5,7513
  • Euro
    6,3773
  • Altın
    272,4660
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İş insanları 2020'den umutlu İş insanları 2020'den umutlu
ABD'nin F-16 savaş uçağı Kore yakınlarında düştü ABD'nin F-16 savaş uçağı Kore yakınlarında düştü
Beşiktaş, Odion Ighalo için düğmeye bastı Beşiktaş, Odion Ighalo için düğmeye bastı
ABD'den Çin'e Uygur Türkleri yaptırımı ABD'den Çin'e Uygur Türkleri yaptırımı
Mercedes’in Renault motorları sorguda Mercedes’in Renault motorları sorguda
Galatasaray'dan Muslera'ya sürpriz teklif Galatasaray'dan Muslera'ya sürpriz teklif
Fenerbahçe'den Mandzukic harekatı Fenerbahçe'den Mandzukic harekatı
AUZEF sınav sonuçları 2019: AUZEF sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları 2019: AUZEF sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Kim, 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi Kim, 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi
Kapıkule’de yolcu valizinden çıktı: Yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 14 köpek yavrusu kurtarıldı Kapıkule’de yolcu valizinden çıktı: Yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 14 köpek yavrusu kurtarıldı
Başkan Erdoğan'ın vetosu 'hastalık' zincirini durduracak Başkan Erdoğan'ın vetosu 'hastalık' zincirini durduracak
Akbank konut kredisinde faizi indirdi Akbank konut kredisinde faizi indirdi
Terör örgütü PKK’nın cep telefonu kullanımını engellemesinin sebebi ortaya çıktı Terör örgütü PKK’nın cep telefonu kullanımını engellemesinin sebebi ortaya çıktı
Annesi, babası tarafından kezzapla öldürülen kızdan kan donduran sözler! Annesi, babası tarafından kezzapla öldürülen kızdan kan donduran sözler!
İsmail Demir: Kahraman Güvenlik Güçlerimize 54. T129 ATAK helikopterini teslim ettik İsmail Demir: Kahraman Güvenlik Güçlerimize 54. T129 ATAK helikopterini teslim ettik
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: YPG şartına ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: YPG şartına ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz
Google'ın kurucuları şirket yönetimini devretti Google'ın kurucuları şirket yönetimini devretti
Van'da silah kazasında yaralanan asker şehit oldu Van'da silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında 55 saat geride kaldı Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında 55 saat geride kaldı
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor
'Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor' 'Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor'
Van ve Muş'ta kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı Van ve Muş'ta kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı
Kar Balkanlara açılan sınır kapısından girdi Kar Balkanlara açılan sınır kapısından girdi
Şırnak Gabar Dağı bölgesinde operasyon: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi Şırnak Gabar Dağı bölgesinde operasyon: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Aralık 2019 Çarşamba 10:22:03 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 10:24:39

Yeni sigara paketi nasıl olacak? Yeni tip sigara paketleri hangi renk olacak?

Yeni sigara paketi nasıl olacak? Yeni tip sigara paketleri hangi renk olacak? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı sigara paketlerinde değişiklik yapılacağını duyurdu. Tütün mamülleri kullanan vatandaşlar sigara paketlerinde yapılan değişiklik ile ilgili arama yapmaya başladı. Yeni tip sigara paketleri uygulaması ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...

Sigara paketleri değişiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sigara paketlerinde değişiklik yapılacağını duyurdu. Sigara yeni paket nasıl olacak? Yeni tip sigara paketleri hangi renk olacak? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,  sigara paketlerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 

YENİ SİGARA PAKETİ UYGULAMASI NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle "Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 5 Aralık’tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri  üretilmeyecek. Bir aylık süreçte, yani 5 Ocak’a kadar yeni paketlerle  üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam  edecek. 5 Ocak 2020 itibari ile ise sadece yeni standart paketlerin  satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.

YENİ TİP SİGARA PAKETLERİ HANGİ RENK OLACAK?

Yeni düzenleme ile tütün mamulleri paketlerin rengi, Pantone 448 C Mat bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve  diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale  getirildi, markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı.

Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki birleşik (resimli)  sağlık uyarıları alanı yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarıldı, resimli  uyarı paketin ön yüzeyi yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni  birleşik (resimli) sağlık uyarısı belirlendi. Bütün paketlerde yer  alacak ibarelerden biri de birleşik (resimli) sağlık uyarıları  içerisinde yer alan ‘‘ALO 171 SİGARA BIRAKMA HATTI’’ mesajı olacak.

Yeni düzenleme ile tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici  ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü  paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç  ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak.

Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte  yazılacak.

Ayrıca yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini  kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor. Paketlerde, "Sigara  içmek öldürür-hemen bırakın" genel uyarısı ile "Tütün dumanı, kansere  yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" bilgi mesajı bulunacak.

Hâlihazırda mevcut sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde %10’unu  kaplayan zifir, nikotin ve karbon monoksit bırakım değerlerine ilişkin  bilgilendirme kaldırıldı, paketler üzerinde bulunan “18 yaşını  doldurmayanlara satılamaz” şeklindeki uyarı, “18 yaşını  doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde değiştirildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ