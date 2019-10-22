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22 Ekim 2019 Salı 14:37:34 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 14:40:53

Sigara haram mı? Peki, ilahiyatçılar bu konuda ne diyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri’nde yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanı’nın açıklamasını kaynak olarak göstererek sigaranın haram olduğunu açıklamıştı. Peki, ilahiyatçılar bu konuda ne diyor? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, İlahiyatçı-yazar İhsan Şenocak ve Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız sigaranın haram olduğunun altını çizdiler.

TM Dijital Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri’nde yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanı’nın açıklamasını kaynak olarak göstererek sigaranın haram olduğunu açıklamıştı. Erdoğan, “Bu melaneti bırakalım, kendi kendimize zarar veriyoruz. Hem kasaya, hem keseye, hem vücuda. Yazıktır, günahtır. Bu israf. Ben Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki; inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi. 'Haramdır' dedi. Niye? Kasaya, emanet-i ilahi olan bu vücuda zararı var mı? Var. Doktorlar da burada. Öyleyse haram.” ifadelerini kullandı.

İşte ilahiyatçıların sigara konusundaki görüşleri:

“SİGARININ HARAM OLDUĞUNU MİLLETİMİZE ANLATMALIYIZ”

Sigaranın haram olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bundan sonra hac ve umre görevlendirmelerinde sigara içmeyen Diyanet görevlilerinin tercih edileceğini.” belirtmişti. Başkan Erbaş, 16 Şubat 2019'da Erzincan Kemaliye’de yaptığı konuşmada “Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız.” ifadelerini kullandı.

“İNSANIN KENDİSİNİ ZEHİRLEMESİ HARAMDIR”

İslam dünyasının sigarayla 15. yüzyılda tanıştığını sözlerine ekleyen İlahiyatçı yazar İhsan Şenocak, “Kur'anda yer alan ayette kendi ellerinizle kendiniz tehlikeye atmayın diyor. Tıp çevrelerin sigaranın insan bedenine zararına tespit etmesinden dolayı biz de diyoruz sigara içen biri bu ayete muhalefet ediyor kendi sağlığına zarar veriyor. Bir insanın eline bıçak alıp bu kollar bana ait deyip kesmesi nasıl yasak ve haramsa sigarayla organlarını çürütmesi de o derece haramdır.”

“KUR’AN KENDİNİZİ ÖLDÜRMEYİN DİYOR”

Sigaranın yüzde 100 haram olduğunu söyleyen İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, “Yüzde 100 haramdır. Mekruh diyenler oldu. Allah’ın kılmadığını hiçbir kimse haram kılamaz. Eskiden zararı kesin bilinmediği için mekruh diyorlardı. Ancak araştırmalar ortaya koydu ki sigara, esrardan, rakıdan, uyuşturucudan bile büyük zehir. Her türlü bela var sigarada… Halen eskiden mekruh demişler de, bilmem şeyh efendi mekruh demiş diye savunuyorlar. Bizim örneğimiz Kur’an’dır, Muhammed Mustafa’dır. Falan şeyh yaptıysa bizim örneğimiz olamaz. Kur’an’a peygambere uyarsa olabilir. Kur’an ne diyor kendinizi öldürmeyin. Zehir içebilir misiniz? İçemezsiniz. Allah intiharı yasaklamış, günah demiş.”

“SİGARA TARTIŞMASIZ HARAMDIR”

Fıkıh Konseyi’nde de sigaranın haram olduğu yönünde karar olduğuna dikkat çeken Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız, “Benim elini öpmem gereken düzeyde bir hocaefendi bana ‘Bizim talebeler senin internette sigaraya haram dediğin konuşmayı gösterdiler’ dedi. Ben de estağfurullah hocam Fıkıh konseyinin böyle bir kararı var, onu iletiyorum, ben bir şeyin haram veya helal olduğunu söyleyecek konumda değilim diye cevap verdim.

O da ‘Aslında doğru söylüyorsun ama biliyorsun bizim doğuda hocalar hep sigara içerler, bizim bunu söylememiz çok zor.’  Yani aslında o da haram olduğunu düşünüyormuş da tersini söylerse kendi meşrebinden hocalarla ters düşmemek için söylemiyormuş. Oysa Ebu Hanife doğru bildiği şeyleri söylemek için kırbaç yedi. Bizim ümmetimizin farkı Ebru Hanife gibi alimler yetiştirme gayesidir.” şeklinde konuştu.

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