Sıfır noktasında 'Güvenlik Zirvesi'

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlık etti.

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Toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk’le, bu illerin emniyet müdürleri, askeri yetkililer, kaymakamlar ve sınır hattında görevli diğer ilgililer katıldı.

AYRINTILAR MASADA

Basına kapalı yapılan toplantıda, sınır güvenliğinin, düzensiz göçmen sorununun, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgesinde koordinasyon gerektiren konuların ele alındığı bildirildi.