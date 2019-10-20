'Sıfır Atık'ta hedef 2023

Erdoğan, Sıfır Atık Yönetmeliği’yle 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarının sisteme entegre edilmiş olacağını belirterek, “İkinci yarısında ise 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacak” dedi. Erdoğan, sistemin 2023 yılına kadar tüm ülkede uygulama konulmasını sağlayarak yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç, 100 bin kişiye istihdam ve yüzde 35 oranında geri kazanımı beklediklerini söyledi.