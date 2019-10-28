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28 Ekim 2019 Pazartesi 15:04:21 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 15:45:57

Sezgin Tanrıkulu 29 Ekim töreninde protokol kurallarını çiğneyerek en öne geçmeye çalıştı

İstanbul'da Taksim Meydanı'ndan düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, en ön sırada bulunan protokolün yanında poz verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul'da etkinlikler, Taksim'de başladı.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK KONULDU

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu sırasıyla çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

SEZGİN TANRIKULU, KENDİNİ PROTOKOLE ATTI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Valisi, 1. Ordu Komutanı ve İBB Başkanı'nın yanına geçmesi ise törenin dikkat çekici anlarındandı.

İstanbul Protokol Listesi'ne göre; ilin milletvekilleri valinin arkasında 2. sırada yer alıyor. Yani Sezgin Tanrıkulu da protokol listesinde bulunuyor.

Ancak İstanbul'da bu tarz törenlerde alışılmış fotoğraf karesinde en önde Vali, 1. Ordu Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı yer alırdı.

Bugün öğlen düzenlenen törende Sezgin Tanrıkulu'nun, protokol için belirlenmiş alana gelmesi ise görenleri şaşırttı.

29 EKİM TÖRENİNDE ÇEKİLEN KARE

30 AĞUSTOS TÖRENİNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAF

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