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21 Eylül 2019 Cumartesi 13:02:25 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:03:13

ŞEY'den yararlanan lise öğrencilerine teşvik ödemeleri sağlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Şartlı Eğitim Yardımı'ndan yararlanan lise öğrencilerine eğitim dönemi başında teşvik ödemesinin yapıldığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlıkça verilen Şartlı Eğitim Yardımı'na (ŞEY) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Selçuk, "Bakanlığımız tarafından 2003 yılından bu yana okula devam etmeleri şartıyla maddi sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına verilen Şartlı Eğitim Yardımı'ndan yararlanan ve liseye devam eden öğrencilere eğitim-öğretim dönemleri başında teşvik ödemesi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Eylül 2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde yapılması planlanan ödemelerin ilkinin 19 Eylül Cuma günü yatırıldığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"325 bin 415 öğrencinin ailelerinin hesabına 315,77 lira teşvik ödemesi yatırıldı. Toplamda 16 milyon 270 bin 750 avro değerinde ödeme yapıldı. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların, ailelerinin yaşadıkları maddi sıkıntılardan ötürü eğitim hayatından kopmalarına asla izin vermeyiz. Ülkemizin yarınları olan kıymetli yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından AB IPA 2014-2020 programı kapsamında geliştirilen "Türkiye'deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması Projesi" ile lise çağındaki yoksul aile çocuklarının erken okul terk oranının sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleriyle azaltılması amaçlanıyor.

Şartlı Eğitim Yardımı

Türkiye'de uygulanmakta olan Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) programının eğitim ve sağlık olarak iki bileşeni bulunuyor. Eğitim bileşeni altında verilen Şartlı Eğitim Yardımları (ŞEY) kapsamında okul öncesinden lise son sınıfa kadar örgün eğitime katılan 4-20 yaş arası yoksul öğrencilere düzenli yardımlar yapılıyor.

Böylece kısa vadede yoksul ailelere düzenli maddi destek sağlanıyor, uzun vadede okullaşmanın artırılmasına katkıda bulunuluyor.

Etki değerlendirme çalışmalarına göre, öğrencilerin okula düzenli devam etmeleri koşuluyla verilen Şartlı Eğitim Yardımı, hedef kitlenin devamsızlık oranlarını yüzde 50 azalttığı, okula devam eden kız çocuk sayısını artırdığı ve ailelerin çocuklarını okula göndermeleri konusunda olumlu bir fikre sahip olmalarını, çocuklarını okutma arzusu içerisinde olan yoksul ailelere düzenli nakdi destekle ailelerin ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyor.

Şartlı Eğitim Yardımları, lise mezuniyeti meslek edinme, üniversite öğrenimine devam etme ve yoksulluk zincirini kırmada önemli rol oynuyor. 

(AA)

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