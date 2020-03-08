Sevindirici gelişme! Şehit MİT'çiyi deşifre eden tetikçi Murat Ağırel yeniden gözaltında
Libya'da batı destekli darbeci Hafter'e karşı mücadele yürütürken hava saldırısıyla şehit olan MİT mensubunu nasıl elde ettiği henüz bilinmeyen bilgilerle deşifre eden Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ağırel tekrar gözaltına alındı.
Ağırel, Libya’da şehit olan MİT görevlisinin cenaze töreninin görüntülerini yayınladığı için "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yençağ gazetesi yazarı Murat Ağırel için, yeniden gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Ağırel, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜLERİN KAYNAĞI KİM?
Şehit MİT mensubu hakkında yayınladığı görüntü ve bilgileri nasıl elde ettiği henüz bilinmeyen Ağırel'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Ağırel, Twitter hesabından, "Hakkımda yakalama kararı çıkarılmış Yolda olduğumdan evde bulamamışlar eski kayınvalidemin evi basılmış,eski kayınbiraderimin ifadesi alınmış." ifadelerini kullandı.
KEMALİZM PROVOKASYONU YAPTI
Yayınladığı ses kaydında provokasyona devam ederek, "Muhtemelen beni tutuklayacaklar. Yeni bir dosya mı bilmiyorum, her şeyi bekliyorum. Daha önce de söylediğim gibi ben Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine inanan Kemalist Türk genciyim. Benden darbeci, ifşacı, vatan haini çıkaramazsınız. Korkmuyorum, susmayacağım, geliyorum" ifadelerini kullandı.
AA-gunes.com
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- Sevindirici gelişme! Şehit MİT'çiyi deşifre eden tetikçi Murat Ağırel yeniden gözaltında