Sevgili Geçmiş konusu ne, oyuncuları kimler? Sevgili Geçmiş saat kaçta?
Merakla beklenen Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam başlıyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak Sevgili Geçmiş dizisi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. İzleyiciler "Sevgili Geçmiş konusu ne? Sevgili Geçmiş oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını araştırıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin senaryosunu Funda Alp kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor. Sevgili Geçmiş üç kız kardeş ve sakladıkları büyük sır etrafından gelişen olayları ele alıyor. Sevgili Geçmiş dizisi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..
Sevgili Geçmiş dizisi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Heyacanla beklenen Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam Star TV'de başlıyor. İzleyiciler "Sevgili Geçmiş konusu ne? Sevgili Geçmiş oyuncuları kimler?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin senaryosunu Funda Alp kaleme aldı. Sevgili Geçmiş üç kız kardeş ve sakladıkları büyük sır etrafından gelişen olayları ele alıyor. Sevgili Geçmiş dizisi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.
SEVGİLİ GEÇMİŞ SAAT KAÇTA?
Sevgili Geçmiş, 25 Ekim Cuma günü saat 20:00’de ilk bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlanacak.
SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.
SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI KİMLER?
Cahide Esen Karalar / Ece Uslu
Cemal Karalar / Emre Kınay
İpek Gencer / Sevda Erginci
Sinan Malik / Seçkin Özdemir
Deren Kutlu / Melis Sezen
Kenan Soykan / Burak Yamantürk
Azra Yılmaz / Özge Özacar
Mahir Denizhan / Burak Çelik
Çilem Akan / Elifcan Ongurlar
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