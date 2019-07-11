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11 Temmuz 2019 Perşembe 13:49:49 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:50:25

Sesli Betimleme ile açık havada engelsiz sinema keyfi

Turkcell’in insan için teknoloji misyonu, TV Açık Havada Başka Sinema Günleri’nde çok özel konuklarla hayata geçiyor. Etkinlik kapsamında gösterilen tüm filmlere Turkcell’in davetlisi olarak katılan görme engelliler, Hayal Ortağım uygulamasının Sesli Betimleme teknolojisini dün akşam Çifte Hayatları izleyerek deneyimledi.

Engellilerin sosyal hayata bağımsız katılımlarını sağlamaktaki başarısıyla dünya birinciliği alan Hayal Ortağım Sesli Betimleme, TV+’ın geleneksel “Açık Havada Başka Sinema” etkinliğiyle uygulanmaya başlandı. Filmlere Turkcell’in davetlisi olarak katılan görme engelli sinemaseverler, Doubles Vies (Çifte Hayatlar) filmini izleyerek açık havada keyifli bir akşam geçirdiler. Teknolojinin insan hayatına kattığı değeri böyle özel bir sinema etkinliğinde deneyimleyen konuklar, sanatın engelli bireylere ulaşmasına, sosyal ve kültürel faaliyetlere eşit ve bağımsız katılmalarına imkan veren Hayal Ortağım gibi dijital uygulamalar için Turkcell’e ve Türk mühendislerine teşekkür etti. Sesli Betimleme, TV+ Açık Havada Başka Sinema Günleri’nin tamamında kullanılacak. 17 Temmuz’daki bir sonraki gösterimde Cafer Panahi’nin “3 Hayat / 3 Faces” filmi izlenebilecek.
 
190’dan fazla vizyon filmine “engelsiz” gösterim  
 
Turkcell’in Young Guru Academy işbirliği ve Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle hayata geçirdiği Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan ‘Cepten Sesli Betimleme’, filmlerin kilit noktası olan çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özelliklerin ve diyalogsuz sahnelerin sesle tasvir edilmesini sağlıyor. Bugüne kadar 190’dan fazla vizyon filminin sesli betimlemesini görme engellilere ulaştıran bu hizmet sayesinde görme engelli sinemaseverler, hiçbir görsel detayı kaçırmadan sinemada sevdikleriyle kesintisiz film keyfi yaşıyor. Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için, görme engellilerin, filmin oynadığı sinema salonuna gidip filmin herhangi bir anında uygulama üzerinden Sesli Betimleme’yi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli oluyor. Sesli betimleme filmin bulunduğu noktada sağlayıp ilerleyerek kullanıcının filmi tüm detaylarıyla takip etmesini sağlıyor. Uygulama tüm kullanıcılara ücretsiz hizmet veriyor.
 
“Engelliler için yeni teknolojiler geliştiriyoruz”
 
Etkinliği yerinde izleyen ve Sesli Betimleme uygulamasını görme engellilerle birlikte deneyimleyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş “Engelli bireyler için asıl engel, onların da her fırsatta dile getirdiği gibi; sosyal bariyerler ve erişim eksikliği. Turkcell olarak onlar için sürekli yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Bu gelişim süreçlerindeki önceliğimiz fırsat eşitliği, sürdürülebilirlik ve erişimi sağlamak. Bugün burada şahit olduğumuz gibi Turkcell teknolojilerinin engelli bireylerin sosyal hayata kolay erişimini sağladığını görmek bizi çok mutlu ediyor ve yeni teknolojiler geliştirme konusunda bize daha çok çalışma azmi ve motivasyon veriyor. Özellikle 5G’nin hayatımıza girmesiyle bu teknolojilerin sağladığı kolaylıklar çok ileri boyutlara taşınacak” dedi.
 
Yazlık sinema nostaljisi TV+’la açık havada yaşanıyor 
 
Türkiye’nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+’ın sponsorluğunda Yapı Kredi bomontiada’da düzenlenen Açık Havada Başka Sinema Günleri, 12 Haziran’da başladı. 18 Eylül’e kadar çarşamba geceleri yapılacak gösterimlerde ödüllü ve büyük ilgi uyandıran 14 film ücretsiz olarak sinemaseverlere sunuluyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalde etkinlikler ayrıca sosyal medya üzerinden #havalıfilmler etiketiyle yapılacak paylaşımlarla da takip edilebiliyor. 
 
TV+ ile Açık Havada Başka Sinema’nın, sesli betimlemeyle de sunulacak sonraki gösterimleri şöyle: 
 
17 Temmuz: 3 Faces (Üç Hayat)
24 Temmuz: Arctic
31 Temmuz: Sunset (Gün Batımı)
 
7 Ağustos: The White Crow (Beyaz Karga)
21 Ağustos: Colette 
28 Ağustos: Yuli 
 
4 Eylül: A Faithful Man (Sadık Bir Adam)
11 Eylül: Adopt a Daddy (Acele Baba Aranıyor)
18 Eylül: Little White Lies 2
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