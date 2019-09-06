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06 Eylül 2019 Cuma 16:17:04 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 16:19:36

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı

Antalya'da Serik İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle ateş edildi. Serik İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Bu konuda güvenlik güçlerimize inanıyoruz. Yapanlar ve ne amaçla yaptıkları mutlaka ortaya çıkacaktır" dedi.

Antalya'da Serik İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı av tüfeğiyle ateş edildi. Alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Aputkan'ın Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan evinin önüne bir otomobille gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler pompalı tüfekle ateş etti.

Bu sırada evde bulunan ve yara almadan kurtulan Aputkan ve aile fertleri durumu jandarmaya bildirdi.

2 ODANIN DIŞ CEPHESİNDE 72 SAÇMA DELİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzere olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, evin dış kapısında ve 2 odanın dış cephesinde 72 saçma deliği tespit edildi.

Aputkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde evine ateş edildiğini söyledi.

Olayı gerçekleştiren kişilerle ilgili olarak şüphelilerin beyaz renkli bir otomobille geldiklerine yönelik bilgi olduğunu ifade eden Aputkan, jandarmanın konuyu araştırdığını bildirdi.

Aputkan, "Bu konuda güvenlik güçlerimize inanıyoruz. Yapanlar ve ne amaçla yaptıkları ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla şu anda 'şu yaptı' demem mümkün değil. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz. Yaşanmaması gereken üzücü bir olay." diye konuştu.

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