Şentop: Bizi tehdit edenlerin güvendikleri dağlara kar yağdıracak güçteyiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Millet olarak zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bizim gibi tarihe mührünü vuran milletler için bu gayet normaldir. Çünkü haset eden, çekemeyen çok fazla. Onlar bazen PKK/PYD gibi, bazen DEAŞ gibi, bazen FETÖ gibi kisveyle saldırmaktadırlar. Ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Anadolu'yu yeniden mamur hale getirme, medeniyetimizi yeniden ihya etme davamızdan bizi kimse döndüremeyecektir. Allah'ın izniyle karşımıza çıkartılan her türlü ihanet çetesini alt edecek güçteyiz. Bizler birliğimizi, kardeşliğimizi koruduğumuz sürece hiçbiri karşımızda duramayacak. Bugün, tarihte kurduğumuz bütün devletlerden daha güçlü durumdayız." dedi.

Şentop, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayan Adıyaman Tanıtım Günleri'nin açılışındaki konuşmasında, milletin bel kemiği olan esnafın, termometre gibi ekonominin genel atmosferini gösterdiğini ifade ederek, İstanbul'da sayıları 200 bini aşan, ülke genelinde 1 milyon 800 bine ulaşan ve yüzde 16'sı kadınlardan oluşan esnafın ticaret ortamı canlı olursa ayakta kalabileceğine vurgu yaptı.

"Ticaret demek, para ve malın seyrüsefere çıkması demektir." diyen Şentop, para ve mal ne kadar çok el değiştirirse ticaret ortamının o kadar canlı olacağına dikkati çekti.

Şentop, tanıtım günleri, fuarlar ve kermesleri "ticaretin can damarları" şeklinde tanımlayarak, ticaretin en canlı yaşandığı yerlerin büyükşehirler olduğunu söyledi.

Ülke nüfusunun üçte birinden fazlasının İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşadığını, özellikle İstanbul'un, ekonomik, sosyal ve kültürel hareketin en yoğun olduğu şehir olduğunu anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"8 bin yıllık geçmişi olan bu şehrimiz, tarihin, kültürün, sanatın ve ticaretin merkezidir. Ekonomimizin yüzde 40'ı İstanbul'da hareket halindedir. 400 milyar doları aşan ihracat ve ithalatımızın yüzde 60'ı İstanbul'dan yapılmaktadır. Dünyanın en cazip şehirlerinden biri olmasının sebebi de budur. Bundan sonra da bu vasfı değişmeyecektir. Şehirlerimizin İstanbul'da tanıtım günleri düzenlemeleri bu sebeple çok önemlidir."

"İSTANBUL DÜNYADA 143 ÜLKEDEN DAHA BÜYÜK BİR ŞEHİR"



İstanbul'un her vilayetten, her kasabadan insanın yaşadığı devasa bir metropol olduğuna değinen Şentop, "İstanbul, bir nevi mikro Türkiye." dedi.

Şentop, İstanbul'un, nüfusu ve ekonomik hacmiyle dünyada 143 ülkeden daha büyük olduğunu vurgulayarak, İstanbul'da ayrıca farklı dil, etnik köken, inançlara sahip kişilerin barış içinde, huzurlu bir şekilde yaşadıklarını, ülkeyi güçlü kılan ve kaynaştıranın da İstanbul'un bu vasıfları olduğunu anlattı.

Adıyaman'ın tarih boyunca büyük ticaret ve sanayi şehirlerinin kuruluşuna, yıkılışına sahne olan toprakların en güzel şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Şentop, şunları kaydetti:

"Asya, Avrupa ve Afrika'dan gelen ticaret yollarının kesiştiği verimli topraklarda kurulan bu şehrimizin insanları da son derece samimi, fedakar ve çalışkanlardır. Bugün ülkemizin her şehrinde Adıyamanlı bir kardeşimizle karşılaşabilirsiniz. Çünkü Adıyamanlı rızkını arayan insandır. Kendine iltifat edilen yerde konaklamıştır. Adıyamanlıların en kalabalık olduğu şehrimiz de İstanbul'dur. Bugün 300 bine yakın kardeşimiz burada yaşamaktadır. Yani Türkiye genelindeki 1 milyona yakın Adıyamanlının üçte biri İstanbul'da ikamet ediyor."

ŞENTOP'TAN "ADIYAMAN'I MUTLAKA GEZİN" TAVSİYESİ



Bu haftanın Adıyamanlıların haftası olduğunu ifade eden Şentop, İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanın Adıyamanlıları yalnız bırakmayacağına inandığını söyledi.

Şentop, Adıyaman insanının samimi, sıcakkanlı olduğunu belirtirken, "Gitmeyen, gezmeyen varsa 2020 yılında tatil planına Adıyaman'ı eklesin. Herkese tavsiye ederim. Ben daha önce üç kere gittim, tekrar gideceğim inşallah. Ölmeden önce yaşanması gereken 100 güzellikten biri de Nemrut Dağı'na tırmanıp güneşin doğduğu anı seyretmekmiş." diye konuştu.

"BUGÜN, TARİHTE KURDUĞUMUZ BÜTÜN DEVLETLERDEN DAHA GÜÇLÜ DURUMDAYIZ"



Ülkede hiç kimsenin geride kalmaması gerektiğini dile getiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ocağında aşı olmayan tek bir vatandaşımız olmamalıdır. Hiçbir evladın boynu bükülmemelidir. Millet olarak zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bizim gibi tarihe mührünü vuran milletler için bu gayet normaldir. Çünkü haset eden, çekemeyen çok fazla. Onlar bazen PKK/PYD gibi, bazen DEAŞ gibi, bazen FETÖ gibi bir kisveyle saldırmaktadırlar. Ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Anadolu'yu yeniden mamur hale getirme, medeniyetimizi yeniden ihya etme davamızdan bizi kimse döndüremeyecektir. Allah'ın izniyle karşımıza çıkartılan her türlü ihanet çetesini alt edecek güçteyiz. Bizler birliğimizi, kardeşliğimizi koruduğumuz sürece, hiçbir şey karşımızda duramayacak. Bugün, tarihte kurduğumuz bütün devletlerden daha güçlü durumdayız.

İnsanlığın vicdanının sesine sözcülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye sınırlarından bizi tehdit edenlerin güvendikleri dağlara kar yağdıracak güçteyiz."

"MERHAMETİMİZE SIĞINMAK ZORUNDA KALACAKLARDIR"



TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin dostluğunu kazanmanın düşmanlığını celbetmekten daha kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bugün 100 yıl önce vatanımızı işgal etmeye çalışanların arkasına gizlenerek tehdit edenler, yarın merhametimize sığınmak zorunda kalacaklardır. Amerika, paramızla aldığımız S-400 füzelerini kurmamızı istemiyor. Yoksa yapımına ortak olduğumuz F-35 uçaklarını vermeyeceğini söylüyor. Bizi ekonomik yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyor. Resmen sabır testinden geçiyoruz ama hepsini atlatacağız Allah'ın izniyle. Yüreklerimiz bir attığı sürece bizi sindiremeyeceklerini onlara göstereceğiz. 100 yıl önce yedi düvele karşı koyan Türkiye'nin gelişip, güçlenmesini engelleyemeyecekler. Bizim arkamızda dağ gibi güçlü şanlı milletimiz var. Milletimiz yanımızda olduktan sonra her gücün karşısında dimdik dururuz."

"NE ZAMAN MİLLETLE DEVLET BÜTÜNLEŞMİŞSE O ZAMAN TÜRKİYE ŞAHLANMIŞTIR"



Türkiye'yi esasen devlet ve milletin bütünleşmesinin güçlü kıldığını anlatan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin hangi dönemlerinde devlet-millet bütünleşmesi azami ölçüde sağlanmışsa Türkiye'nin şahlanış dönemleri karşımıza çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi 100 yıl önce İstiklal mücadelemiz dönemidir. Ne zaman milletle devlet bütünleşmişse o zaman Türkiye şahlanmıştır, İstiklal harbinde olduğu gibi. İşte bugün de milletimizle devletimizin bütünleştiği dönemlerden birisindeyiz. Milletle devletin bütünleşmesi nedir? Milletin değerleriyle devletin değerlerinin aynılaşmasıdır. Eğer milletin değerleriyle devletin değerleri kesişmiyorsa, farklılaşmalar oluyorsa o zaman devletimiz de güçlü olamamıştır, olamamaktadır. İşte bugün Türkiye'nin yeniden şahlanış döneminde devlet-millet bütünleşmesini sağlamamız bu şahlanış hareketinin temelini oluşturmaktadır."

Şentop, son birkaç haftadır Türkiye'de milletin değerlerine sembolik de olsa saldırılar içeren bazı olaylarla karşılaştıklarını belirterek, "Bunlar tabii geçmişteki önemli travmalarımızı hatırlatıyor. Bilhassa 28 Şubat döneminde söylenen bazı sözlerin, yapılan bazı hareketlerin, davranışların veya 28 Şubat günlerinin önemli sembolik isimlerinin, bazı konularla ilgili olarak öne çıkması biraz rahatsızlıklara, tedirginliklere yol açmış durumda." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BU MÜCADELEDE KURUCU AKTÖRLERDEN BİRİSİ OLACAK"



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin 20 yılda çok önemli mesafeler aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geri dönülmez noktalardayız. Milletimizin hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi yaşam tarzından olursa olsun, hangi inanç, hangi değerler sistemine inanırsa inansın, hangi inanç grubundan olursa olsun hepsinin bir arada, hepsinin Türkiyeli olarak yaşayabilecekleri bir ortamın tesisine, hem siyasi olarak hem toplumsal olarak çok önemli mesafeler alarak geldik. Bundan sonra Türkiye'nin geri dönmesi mümkün değil. Türkiye'yi geri döndürebilecek hiçbir güç, hiçbir söylem, hiçbir kişi yoktur. Dünya değişiyor, çok önemli bir döneme doğru giriyoruz. Dünyada statüko yıkıldı, yeni bir statükonun kurulması, yeni bir dünya düzeninin kurulması için bir mücadele var. Türkiye bu mücadelede kurucu aktörlerden birisi olacak. Kimse bunu geri döndürebilecek bir güce sahip değil. Bu bakımdan Türkiye'ye, milletimize, birliğimize ve kardeşliğimize güvenelim. Bunu bozmaya çalışan ufak tefek parazitlere de müsaade etmeyelim."

ŞENTOP, STANTLARI GEZDİ



Etkinlikte, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Dernekler Federasyonu Hüseyin Sevinçtekin ve Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal da birer konuşma yaptı.

Kentin her yönüyle tanıtıldığı etkinliğin açılış kurdelesini Şentop, diğer katılımcılarla birlikte kesti. Daha sonra stantları gezen Şentop'a kilim, tablo gibi çeşitli hediyeler verilirken, yöresel ikramlar yapıldı.

Etkinlikte kum sanatı gösteri yapılırken, Adıyaman Belediyesi Harfane Ekibi sahne alarak yöresel türküleri seslendirdi.

AA