Sen iflah olmazsın Cumhuriyet gazetesi!.. Ahmet Hakan, Şule Yüksel Şenler başlığını görünce açtı ağzını yumdu gözünü

Cumhuriyet Gazetesi, muhafazakar kesimin sembol isimlerinden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefat haberini " 'Şulebaş' başörtüsünün yaratıcısı öldü" başlığıyla verdi.

Sosyal medyada büyük tepki çeken başlığa her kesimden eleştiri geldi.

Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan "Kılık kıyafet üzerinden yapılan bu türden aşağılamaların artık geride kaldığına inanmaya başlamıştım.Ve fakat bir de ne göreyim! Cumhuriyet gazetesi...Sanki kılık kıyafet özgürlüğü konusunda bir mutabakata varılmamış gibi, sanki yarım asırdır boşuna nefes tüketilmiş gibi, sanki kılık kıyafet söz konusu olduğunda “sana ne/bana ne” ilkesi geçerli hale gelmemiş gibi...Yarım asır öncesindeki o ilkel dürtülerini yeniden harekete geçirmesin mi?" diye yazdı.

Hakan şöyle devam etti;

Ta yarım asır evvel bunların ağababaları, Şule Yüksel’e gün yüzü göstermemişlerdi.

Aşağılamışlardı, alay etmişlerdi, iftira atmışlardı, yasaklatmaya çalışmışlardı, ihbar etmişlerdi, hapislere düşürmüşlerdi, takibata aldırmışlardı, damgalamışlardı falan...

Ta yarım asır sonra ağababaların ardından gelenler de... Şimdi Şule Yüksel’in cenazesine zulmediyorlar.

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Yok yok... Bunlar iflah olmazlar.

Vallahi olmazlar, billahi olmazlar.



