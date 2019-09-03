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03 Eylül 2019 Salı 11:54:04 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 11:54:58

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yarın başlıyor! Sen Anlat Karadeniz yarın saat kaçta?

Diziseverlerin heyecanla beklediği Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yarın başlıyor. Sen Anlat Karadeniz yarın saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sevilen dizi çifti Tahir ve Nefes'in yeni hikayesi heyecanla bekleniyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon ilk bölüm tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu 4 Eylül 2019 Çarşamba günü başlıyor. Osman Sınav imzası taşıyan Sen Anlat Karadeniz'de başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlı, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz yarın saat kaçta? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

Heyecan, dram ve eğlence dolu sahne ve bölümleriyle izleyicilerden tam not alan Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonu hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yarın başlıyor. Dizinin yeni sezonu öncesinde ilk tanıtım görüntüleri Atv’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı. Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda neler olacak? Sen Anlat Karadeniz yarın saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SAAT KAÇTA?

Sen Anlat Karadeniz 3. sezon ilk bölümüyle 4 Eylül Çarşamba günü ATV ekranlarında olacak. Sen Anlat Karadeniz seyircileri ile saat 20.00'de buluşacak.

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Yine seyirciyi yürek sızlatan, heyecanlandıran kaygılandıran bir sezon finaliyle yayına ara veren dizide en son Genco tarafından kaçırılan Melek ikisini eve kilitleyip yangın çıkarmıştı. Melek’i yangından kurtarmak için herkes seferber olmuştu ve sonunda Genco ve Melek kurtulmuştu. 

Melek’i konuşturmak için Hazan ve Nefes bir araya gelip çabalamışlardı ve sonunda Melek o güne kadar kimseye bahsetmediği olayları Nefes’e anlatmıştı. Nefes’e her şeyi anlatan Melek, Nefes’in onu anladığını görüp Nefes’e güvenmişti. Bu durumdan rahatsız olan ve zaten Kalelilere düşman olan Genco intikam için kolları sıvamıştı ve Kalelilerin itibarını yıkmak için elinden geleni yapacaktı. İşe Nefes’i kaçırmakla başlayan Genco, acıdan kıvranan Nefes’in ne bağrışına ne sözlerine aldırış etmeden, umursamadan onu elinde tutuyordu. 

Bu arada Tahir’e hastaneden Nefes’in dış gebelik geçirdiğini ve acilen ameliyat olması gerektiği haberi gelince, Tahir’in korktuğu başına gelmiş ve doğrudan Nefes’e koşmuştu. Nefes’i almak için giden Tahir, Nefes’in kaçırıldığını öğrenince deliye dönmüştü. Hazan’ın fark etmesiyle Nefes’in nerede tutulduğunu öğrenen Tahir direkt oraya koşmuştu ve baygın halde Nefes’i bulduğunda dizi sona erdi.

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