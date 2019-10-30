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30 Ekim 2019 Çarşamba 16:36:50 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 16:38:15

Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor?

Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor? sorularının yanıtı gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Sen Anlat Karadeniz hayranları bu soruların yanıtını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Sen Anlat Karadeniz dizisinin final yapacağı haberleri çıkmıştı. ATV'nin çarşamba akşamları yayınlanan sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinde sona gelindi. Dizinin final bölümü çekimleri yapıldı. Duygusal anlar yaşanan final çekiminde dizinin başrol oyuncu İrem Helvacıoğlu Demir Birinci'ye sarılıp ağladı. Sen Anlat Karadeniz dizisinin finali ile ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor..

Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor? merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin izleyicileri bu soruların yanıtını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Sen Anlat Karadeniz dizisinin final yapacağı duyurulmuştu. ATV'nin çarşamba akşamları yayınlanan sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinde sona gelindi. Dizinin final bölümü çekimleri yapıldı. Duygusal anlar yaşanan final çekiminde dizinin başrol oyuncu İrem Helvacıoğlu Demir Birinci'ye sarılıp ağladı. Sen Anlat Karadeniz dizisinin finali ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ FİNALİ NE ZAMAN?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 13 Kasım'da final bölümü ile ekranlara gelecek. 
 
SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.  Kanalın, çarşamba günleri yayınlanmasını istediği dizi için Sen Anlat Karadeniz'in fişi çekildiği iddia edilmişti.Fakat 2 sezondur reytinglerde yüz güldüren dizinin 3. sezonda istenilen izlenme oranlarına ulaşamadığı için final kararı aldığı öne sürüldü.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Anlat Karadeniz'in geçen hafta yayınlanan 61. bölümünde;

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

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